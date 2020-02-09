Нефть по мировым ценам: Минск пошел на уступки Москве

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии заявили о намерении покупать нефть у России по мировым ценам. При этом Минск продолжит работу абсолютно со всеми субъектами нефтяного рынка России, подтвердил вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

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«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть, по договоренности с российскими нефтяными компаниями, по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона. Что Беларуссии не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — рассказал журналистам чиновник.

Крутой также добавил, что переговоры по поставкам энергосырья стартуют на следующей неделе.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть по мировым ценам, но Россия, по его словам, настаивает на более высоких премиальных по договорам о поставках. «Что мы просим сейчас от россиян, они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводило слова белорусского лидера местное издание БЕЛТА.

Согласно последнему договору между странами, Россия должна была поставлять на внутренний рынок Белоруссии около 2 млн тонн сырья в месяц. Однако в январе на белорусский рынок поступило лишь 500 тыс. тонн. Срыв поставок был обусловлен тем, что срок действия соглашения истек в конце 2019 года, а новый стороны долго не могли утвердить.

При этом белорусские власти уже добились того, что с 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» , который проложен через территорию Белоруссии, выросли на 6,6%. Минск, впрочем, настаивал на том, чтобы еще больше увеличить тариф для компенсации потерь от поставок грязной нефти в прошлом году и налогового маневра в России.

Примечательно, что именно налоговый маневр стал одним из ключевых спорных моментов в ходе переговоров президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоялись в пятницу, 7 февраля, в Сочи.

Поставки нефти для Белоруссии российской экспортной пошлиной не облагаются, нефтяные компании платят пошлину в российский бюджет только за то сырье, которое идет транзитом через страну и затем направляется в Европу. По двустороннему соглашению Белоруссия для своих нужд беспошлинно импортирует 24 млн тонн российской нефти в год. Но на самом деле государство оставляет для дальнейшего использования лишь 18 млн тонн, а излишки в 6 млн тонн отправляет на экспорт и забирает разницу уже в свой бюджет.

В свою очередь российский бюджет недополучал из-за такой схемы примерно 300 млрд рублей в год. Тогда российские власти задумались о совершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который подразумевает обнуление экспортной пошлины и одновременное повышение НДПИ. Иными словами, компании будут платить в бюджет не за экспорт нефти, а за сам факт ее добычи.

В итоге цена поставляемой в Белоруссию нефти будет расти, а эффект от реэкспорта российской нефти — снижаться.

Потери Белоруссии от маневра могут составить $300–400 млн ежегодно. Именно за эти выпадающие доходы Лукашенко и просил компенсации. Но в ходе переговоров в Сочи было решено, что поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, а договоренность распространяется только на текущий год.

Цены поставок российских энергоносителей Минску будут регулироваться рынком. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, нефтяной рынок России и Белоруссии является единым, и на белорусском рынке нефть продается на тех же условиях, что и на российском, без каких-либо различий. «Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется», — подчеркнул Козак.

Любопытно, что до переговоров Белоруссия активно искала альтернативного поставщика ресурсов в страну. Например, Минск отправлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан. Вдобавок госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских компаний обеспечить Минск нефтью «на 100 процентов по конкурентным ценам». Однако пока Минск сумел купить лишь 80 тыс. тонн нефти у Норвегии.