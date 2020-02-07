Обложить пошлинами: США развязывают валютную войну

На этой неделе Министерство торговли США утвердило критерии, по которым будет решать, вводить ли компенсационные пошлины в случае занижения стоимости валюты той или иной страной.

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«Правило является важным шагом в обеспечении того, чтобы нечестные торговые практики должным образом устранялись», — заявил министр торговли Уилбур Росс.

Ведомство теперь станет оценивать, была ли цена продукта в США искусственно занижена из-за недооценки валюты.

Это решение может стать новым раздражителем на переговорах между США и Китаем через несколько недель после того, как две крупнейшие в мире экономики подписали торговое соглашение, пишет Reuters.

Компенсационные или антисубсидийные пошлины — читай тарифы — главное оружие президента США Дональда Трампа в торговой войне с Поднебесной.

По сути Министерство торговли теперь сможет в одностороннем порядке объявить страну валютным манипулятором, а затем ввести тарифы на определенный импорт, который, по его мнению, имеет несправедливое преимущество перед американскими производителями.

В дополнение к Китаю новое правило также может ударить по другим странам, включая Германию, Ирландию, Италию, Японию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Вьетнам и Швейцарию.

Когда Америка и Китай подписали торговое перемирие, Казначейство США исключило Пекин из своего списка валютных манипуляторов.

Однако эксперты опасаются, что Министерство торговли будет игнорировать оценки Казначейства, чтобы накладывать пошлины на импорт, который затрагивает американские компании.

По словам Росса, это шаг к выполнению обещания президента США бороться с недобросовестной валютной практикой.

Интересно, что при Россе число антидемпинговых расследований, начатых его отделом, почти утроилось — с момента вступления Трампа в должность было начато около 200 новых дел.

Марк Собел, бывший высокопоставленный чиновник Казначейства США и советник лондонского аналитического центра OMFIF по экономической политике, заявил, что новое правило не решает проблем и, вероятно, будет несовместимо с правилами ВТО.

«Нет точного способа измерить недооценку валюты. Это односторонняя политика, которая оттолкнет страны всего мира», — сказал Собел Reuters.

Трамп решил вновь поднять острую тему валютного манипулирования, поскольку сильный доллар мешает американским компаниям конкурировать с другими странами и играет на руку торговым партнерам, в первую очередь КНР, сказал «Газете.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«За счет более дешевой валюты китайцы получают возможность продавать свои товары гораздо дешевле локальных игроков, благодаря чему сохраняется дефицит торгового баланса США. Увеличить конкурентоспособность американских товаров предполагалось за счет торговых барьеров и ослабления доллара, однако, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок ФРС, юань подешевел к доллару почти на 4% за 2019 год. Формально Вашингтон снял обвинения с Пекина в валютных манипуляциях, но вполне способен вновь поднять эту тему», — отметил эксперт.

Николаев уверен, что пошлины, которые теперь сможет вводить Минторг даже без участия Минфина, будут использоваться как дополнительный инструмент давления на китайское правительство во время обсуждения второй фазы торговой сделки.

«При этом обвинения КНР в манипулировании крайне сомнительны. Снижение курса китайской валюты было абсолютно адекватной реакцией рынка на ввод экономических барьеров со стороны главного торгового партнера — США. То есть обвинять Пекин в намеренном ослаблении юаня некорректно», — отметил Николаев.

По его словам, есть шансы, что США будут применять новое законодательство против других государств, записанных в манипуляторы: Германии, Японии, Швейцарии.

Для определения валютного манипулятора Штаты используют три критерия: объемы и частоту интервенций денежных властей страны, величину превышения объема экспорта над импортом, значимость страны для торговли США, напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В список валютных манипуляторов может попасть и Россия, так как она проводит независимую экономическую политику и ведет активную внешнюю торговлю.

«С этой точки зрения РФ, пополняющая Фонд национального благосостояния для уменьшения зависимости от нефтяных котировок и развивающая экспорт, становится валютным манипулятором. Товарооборот между Россией и США не слишком значим, но он и сбалансирован, перекоса в экспорте практически нет. Получается, что США, используя роль доллара в мировой торговле, хотят с помощью пошлин обеспечить рост собственной экономики за счет обеднения других стран», — пояснил Деев.

И эта инициатива противоречит правилам ВТО, но Штаты уже давно ведут работу по снижению значимости этой организации в мировой торговле — и у них это получается, указал эксперт.

«Введение пошлин для стран, занижающих стоимость своей валюты, означает, что США намерены развязать следующий этап войны — теперь это будет валютная война»,

— подвел итог Деев.

По сути, новая мера — это субъективная оценка ряда чиновников, которые могут по своим убеждениям посчитать, что та или иная страна искусственно занижает курс национальной валюты, поскольку нет объективной оценки измерения недооцененности валюты, подчеркнул директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«Если говорить о возможности использовать подобную методику другими странами, то, конечно, все могут это использовать, однако это может привести к глобальной мировой торговой войне», — заключил Абрамов.