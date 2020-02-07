Банк России опять уронил ставку: рубль дрогнул

Банк России вновь изменил ключевую ставку денежного рынка. На очередном заседании совета директоров, которое прошло 7 февраля, регулятор принял решение снизить ее на 25 б. п., до 6% годовых.

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Это уже шестое уменьшение ставки подряд. На предыдущем заседании совета директоров — в декабре 2019 года — ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых.

Именно такой сценарий на нынешнем заседании и предсказывало большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов. Как отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов, регулятор снизил ставку из-за низкой инфляции.

Так, согласно данным Росстата, в январе годовой рост цен оказался ниже 3% и достигла 2,4%. Это произошло впервые с июня 2018 года.

Слишком низкий уровень инфляции указывал на ослабление потребительского спроса. Следовательно, необходимо было предпринимать дальнейшие стимулирующие меры денежно-кредитной политики.

Так, уменьшение ставки приведет к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объемов капиталовложений.

На низкие темпы роста цен указывает в своем релизе и Центробанк. «Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось», — обращает внимание регулятор.

В частности, расширение предложения на отдельных продовольственных рынках способствует сохранению низких месячных и годовых темпов роста цен на продовольствие.

Произошедшее в 2019 году укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Сохраняет влияние на инфляцию и сдержанный спрос, в том числе внешний.

По оценкам ЦБ, реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного проинфляционного влияния.

В частности, только на выплату материнского капитала по новым правилам, предложенным президентом России Владимиром Путиным Федеральному собранию, бюджету предложено выделить 1,5 трлн рублей в ближайшие три года. С соответствующей инициативой выступил Минтруд.

Напомним, первоначально программа реализации маткапитала была рассчитана до 2021 года. Выступая перед Федеральным собранием 15 января, Владимир Путин предложил продлить ее действие до конца 2026 года. Также с начала 2020 года он собирается платить маткапитал не только за второго ребенка, но и за появление первенца. Сумма маткапитала в семье, где родилось два ребенка, составит 616 тысяч рублей.

Впрочем, указывает регулятор и на факторы, которые могут привести к увеличению темпов роста цен. Хотя риски, связанные с торговыми спорами, несколько снизились, но усиливается волатильность на мировых товарных рынках.

Геополитические факторы могут оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. «Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», — отмечает ЦБ.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Оценили в ЦБ и прирост ВВП. По первой оценке Росстата, в 2019 году он составил 1,3%. Это соответствует верхней границе прогноза Банка России 0,8–1,3%.

«Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году. В свою очередь снижение физического объема экспорта оказало значимое отрицательное влияние на динамику ВВП», — сообщает регулятор.

По мнению ЦБ, темпы прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2% в 2020 году до 2-3% в 2022 году.

Как считает Попов, решения по ставке на курс рубля в текущих условиях будет ограничено.

«Имеют значение фундаментальные факторы. В частности, сезонные (внешнеторговый профицит) и факторы, определяющие движение капитала (оценка рисков, связанных с распространением коронавируса)», — говорит Попов.

Однако курс доллара на момент сдачи заметки на московской бирже вырос до 63,78 рублей (плюс 50 копеек).

Как отмечает Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, после решения ЦБ банки могут изменить условия предоставления кредитных продуктов. То есть очередное снижение ставок может произойти в самое ближайшее время.

Однако изменят они не только ставки по кредитам. Упадут они и по вкладам.

Средняя максимальная ставка по депозитам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января снизилась до 5,76%, вновь обновив рекордно низкий уровень показателя за все время подсчетов, следует из последних материалов Банка России.