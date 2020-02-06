Удар по экономике: в Минфине назвали риски от отмены санкций

Отмена санкций Запада против России грозит самой российской экономике ударом по стабильности платежного баланса из-за возможного притока иностранных капиталов, которые также вызвали бы искажение относительных цен, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

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Кроме того, по его словам, платежный баланс может быть нарушен колебанием цен на нефть, которые ранее были во многом скорректированы бюджетным правилом, введенным в 2018 году. По словам аналитика, действие бюджетного правила «сильно стабилизировало обменный курс», передает РБК.

Стоит отметить, что в четверг, 6 февраля, стало известно: правительство Британии намерено отказаться от некоторых торговых санкций в отношении России, когда завершится переходный период после Brexit. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно документу, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, трубные фитинги из стали или чугуна и мочевину. Отмечается, что в силе останутся пошлины на ряд других товаров.

Эксперты отмечают, что Brexit приведет к смягчению позиции в отношении России.

«Теперь две ключевые страны союза — Франция и Германия — настроены на налаживание отношений с Москвой, но опять же проблема тут заключается в общественности и истеблишменте, а также в консенсусе коллективного Запада», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Париж и Берлин обеспокоены тем, что Британия начнет наращивать свое сотрудничество с Москвой.

В 2018 году поставки между двумя странами увеличились на 8% — $13,7 млрд и продолжают расти, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Россельхознадзор уже проинформировал участников внешнеэкономической деятельности с Великобританией о порядке ввоза продукции в Россию. Теперь ведомство разрешает поставки животноводческой продукции из этой страны в Россию, которая должна поступать в сопровождении Единых форм ветеринарных сертификатов, утвержденных Таможенным союзом.

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен также заявил, что санкционное давление на Россию ни к чему не привело, поэтому французский лидер Эммануэль Макрон решил наладить отношения с Москвой. По его словам, держать РФ на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».

Как указал дипломат, РФ является крупным партнером, а у Франции есть свои интересы. Понсен считает, что «ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла».

Вместе с тем, США будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет Украине Крым и не будет поддерживать мир в Донбассе, написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter. Заявление было сделано по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео.

«Сегодня мы почтили память тех, кто почил в результате российской агрессии на Украине», – уточнила Ортагус.

Сам Помпео отметил, что санкции против РФ останутся в силе, «пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся».

Вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, глава американского внешнеполитического ведомства, возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе так называемой «российской агрессии».

Отношения Москвы и Запада значительно ухудшились в 2014 году, когда по итогам референдума к России был присоединен Крым. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели санкции против РФ. Вскоре после этого на юго-востоке Украины на фоне госпереворота начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор.

Ответственность за происходящее в регионе Запад возложил на Москву, которая отвергает подобные обвинения. Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, проходят в нормандском формате, в состав которого входят Украина, Россия, ФРГ и Франция.