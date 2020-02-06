Счетная палата: правительство Медведева провалило нацпроекты

Счетная палата РФ оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019-2024 годы и выяснила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов. Отчет ведомства охватил период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года. Его результаты относятся к работе прежнего состава правительства Дмитрия Медведева.

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«Ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019–2024 годы не соответствует установленным требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%», — говорится в отчете СП (цитата по РИА «Новости»).

Система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна. Она не способствует достижению национальных целей, констатирует СП.

«Система стратегического планирования деятельности… исполнительной власти в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины», — говорится в документе.

Счетная палата отметила недостаточную информированность членов правительства о реализации федеральных проектов, а также отсутствие достаточного влияния вице-премьеров на министерства.

При этом цели федеральных ведомств не связаны между собой и с требованиями президента. Почти все они прописаны формально, отсутствует контроль за их выполнением. Ведомствам не хватает открытости и взаимодействия.

«Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны», — констатируют аудиторы.

Таким образом, система показателей, позволяющих оценить вклад ФОИВ в достижение национальных целей, не сформирована.

Количество показателей, отражающих промежуточные результаты, растет, тогда как показатели, говорящие о достижении конечных результатов, напротив, сокращаются.

В 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств не смогло достичь плановых значений всех показателей, указывает Счетная палата.

Например, Россия не смогла попасть в топ-20 рейтинга Doing Business Всемирного банка в 2018 году – такую цель ставило Минэкономразвития. В итоге за шесть лет Россия смогла подняться только на 31-е место, а в 2019 году улучшить свои позиции, переместившись на 28-е. Минстрой не расселил все аварийное жилье, а Минкомсвязи не достигло увеличения доли граждан, довольных качеством работы «Почты России».

Согласно отчету, правительству следует разработать методологию влияния деятельности ФОИВ на реализацию федеральных и национальных проектов.

«При этом целесообразно использовать понятия прямого и косвенного влияния деятельности каждого отдельного ФОИВ на достижение каждой из целей национального проекта», — пишут авторы документа. Кроме того, требуется принятие мер системного характера по обеспечению открытости ФОИВ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных указаний президента. «По некоторым поручениям сроки не всегда обоснованно переносятся, причем неоднократно», — отметил премьер.

Кроме того, премьер заявил, что его заместители будут нести персональную ответственность за подчиненные им ведомства.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что в нынешнем виде нацпроекты не приведут к достижению национальных целей. Он указывал, что принятый правительством единый план не детализирован.

Счетная палата констатировала в конце 2019 года, что с 2021 года экономика страны не будет расти на 3% и более. «Национальные проекты не дают такой критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», — сказал глава ведомства.