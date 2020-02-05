Наживаются на масках: как накажут аптеки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV. По его словам,

у таких организаций нужно отбирать лицензии, поскольку они «решили нажиться».

«Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — подчеркнул Владимир Путин.

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Кроме того, глава государства пообещал, что граждане не будут страдать от нехватки препаратов. Аптечная сеть в России «довольно обширна, в известной степени уже даже избыточная». Если «два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет», добавил президент.

Так президент ответил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая заявила, что в некоторых аптеках сейчас сильно растут цены на маски и лекарства — в частности, фиксировались случаи, когда аптеки подняли цены на маски до 70 — 100 руб. До Нового года они продавались за 1,5 руб.

«Поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах», — сказала вице-премьер. ФАС должна предоставить доклад о мерах реагирования на сообщения о завышении цен на маски и лекарства. Кроме того, по словам Голиковой, с 4 февраля работает «горячая линия» Росздравнадзора, куда граждане могут обращаться с сообщениями о недобросовестной ценовой политике.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV. Согласно последним данным, вирусом заразились 24 605 человек, 494 человек погибли, а 981 выздоровел.

В России зафиксировали рост интереса к противовирусным препаратам 4 февраля. В Забайкалье за сутки стоимость защитных масок выросла с 1 рубля 20 копеек до 10 рублей. А в Курской области маска подорожала в 35 раз — с 1 до 35 рублей.

До этого на крупнейших онлайн-площадках Amazon и Alibaba образовался дефицит масок. Агентство Bloomberg сообщало, что фактически невозможно купить самые популярные респираторные маски N95 производства 3M Со. У другого онлайн-ритейла Taobao наличие масок в ассортименте было ограничено. Так, только за два дня компания продала рекордные 80 млн масок.

Некоторые продавцы даже перестали реализовывать их поштучно и разрешали делать заказ только партиями от двух до десяти тысяч масок.

В итоге по всему Китаю, Гонконгу и Сингапуру люди часами стояли в очередях в магазинах и аптеках в надежде получить хоть какое-то средство защиты от инфекции.

«Я прошел десятки аптек, прежде чем мне удалось купить маски в достаточном количестве», — сетовал собеседник издания из Токио.

Китайцы, живущие за границей, начали отправлять посылки с масками своим родственникам.

Например, одна из жительниц Калифорнии отправила своим родственникам более двух тысяч масок, передавало издание Financial Times. Также предприимчивые пользователи перепродают их через специальные сообщества в китайском мессенджере WeChat.

При этом сообщалось, что спрос на маски из России наблюдался со стороны китайских бизнесменов.

На этом фоне Минпромторг предложил ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из страны. Этот вопрос обсуждался на оперативном штабе по предупреждению коронавируса в РФ.

Некоторые страны именно так уже и поступили. Например, власти Ирана приняли решение о введении временного запрета на экспорт из страны медицинских масок. В Тегеране опасаются возникновения дефицита на эти изделия в связи с распространением коронавируса из Китая, сообщал телеканал Press TV.