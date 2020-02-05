Коронавирус или инфляция: что важнее для Центробанка

На ближайшем заседании совета директоров, которое пройдет 7 февраля, ЦБ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 25 б.п. до 6%.

Если это произойдет, это будет шестая корректировка за 12 месяцев.

То, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров, верит большинство опрошенных Bloomberg экспертов. Очередного смягчения денежно-кредитной политики ждут 12 из 21 аналитика.

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Однако девять экспертов полагают, что регулятор возьмет паузу. Это связано с назначением нового правительства, принятием дополнительных мер социальной поддержки от властей и китайским коронавирусом.

В частности, только на выплату материнского капитала по новым правилам, предложенным президентом России Владимиром Путиным Федеральному собранию, бюджету предложено выделить 1,5 трлн рублей в ближайшие три года. С соответствующей инициативой выступил Минтруд.

Напомним, первоначально программа реализации маткапитала была рассчитана до 2021 года. Выступая перед Федеральным собранием 15 января, Владимир Путин предложил продлить ее действие до конца 2026 года. Также с начала 2020 года он собирается платить маткапитал не только за второго ребенка, но и за появление первенца. Сумма маткапитала в семье, где родилось два ребенка, составит 616 тысяч рублей.

Вспышка китайского коронавируса уже оказала влияние на мировые и российские рынки и создала атмосферу неопределенности, в которой также может снизиться спрос на активы развивающихся стран.

«Инвесторов смущают внешние риски, форс-мажорная ситуация с коронавирусом усилила снижение цен на нефть», — говорит Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

По оценкам аналитиков Citi, из-за нового вируса цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году. Это затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. — до 1,72%. Предыдущий прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году составлял 2%.

Поэтому ЦБ РФ должен будет оценить и влияние этого фактора.

Впрочем, большинство аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», считают, что Банк России все-таки снизит ключевую ставку.

Основная причина — замедление роста цен. В годовом выражении инфляция замедлилась почти до 2,5% с 3% в декабре.

Как комментирует «Газете.Ru» аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский, на фоне вялых темпов экономического роста

Банк России в первом полугодии продолжит курс на либерализацию денежно-кредитной политики.

«Скорее всего, в отсутствие новых существенных рисков, нас ждут в этом году еще два снижения ключевой ставки с шагом в 25 б.п. Первое ожидается в ближайшую пятницу, 7 февраля. Во втором полугодии, по мере обострения политических рисков из-за предстоящих выборов в США, рубль может оказаться под давлением, что одновременно может создать предпосылки для усиления инфляции. Поэтому, скорее всего, до конца 2020 года уровень ключевой ставки останется в размере 5,75% годовых», — поясняет эксперт.

Евгений Кошелев, главный аналитик Росбанка, также полагает, что на ближайшем заседании ключевая ставка снизится на 25 б. п. до 6%, благодаря замедлению роста цен.

Еще раз Банк России решится на такой шаг в апреле, уменьшив ставку на 25 б. п. до 5,75%, добавляет он.

«После этого регулятор займет выжидательную позицию – инфляция во втором квартале года может ускориться из-за ожидаемого расходования госсредств, а также возврата к одноэтапному индексированию тарифов. Из-за этого может потребоваться временный контроль за вторичными инфляционными процессами», — отмечает эксперт.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, не ожидает, что нынешние снижение ключевой ставки как-то повлияет на динамику курса доллара.

По данным официальных торгов ЦБ, курс доллара на 6 февраля составил 63,17 рублей, курс евро — 69,74 рубля. Российский госдолг пользуется популярностью у иностранных инвесторов из-за высокой доходности, говорит Деев.

Вложения зарубежных инвесторов в отечественные облигации федерального займа (ОФЗ) выросли на 32% по итогам минувшего года, сообщал недавно Центробанк. И снижение ключевой ставки до 6% на привлекательность ОФЗ вряд ли повлияет. Так что и курс рубля будет оставаться стабильным.

А вот, не будет ли оттока инвесторов, если ставка опустится ниже 6%, — большой вопрос, добавляет Деев.

Впрочем, что точно последует за очередным снижением ключевой ставки, — так это падение доходности вкладов.

Средняя максимальная ставка по депозитам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц в рублях, по итогам третьей декады января снизилась до 5,76%, вновь обновив рекордно низкий уровень показателя за все время подсчетов, следует из последних материалов Банка России.