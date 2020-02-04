Иск против России: ВТО частично поддержала жалобу Киева

Падение объемов ввоза в Россию с Украины железнодорожной продукции вызвано экономической ситуацией, а не нарушениями российской стороны — так в Минэкономразвития РФ прокомментировали решение панели арбитров Всемирной торговой организации по апелляции Киева.

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Жалоба касалась якобы ограничений на импорт в Россию вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов.

«Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Между тем в двух пунктах ВТО удовлетворила требования украинской стороны.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что таким поведением Киев не поможет себе, а только ухудшит отношения с одним из главных торгово-экономических партнеров — Россией.

Это не первый иск Киева в ВТО против России. В прошлом месяце «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором обвинили Россию в антиконкурентных действиях при поставках дизельного топлива и сжиженного газа.

Так, российским компаниям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов. Это происходит через возврат акцизов и, по словам истца, нарушает нормы Всемирной торговой организации.

«Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в заявлении Киева.

В «Укртатнафта» также напомнили, что сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей является одним из ключевых поручений правительства страны.

В апреле прошлого года решение ВТО по спору России и Украины о транзите товаров вступило в силу, говорилось в сообщении Министерства экономического развития. Орган по разрешению споров ВТО признал правомерным ограничение Россией транзита украинской продукции.

В организации пришли к выводу, что Москва ограничила транзит «в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях».

«В докладе третейская группа пришла к выводу о том, что все оспариваемые Украиной российские меры соответствуют правилам ВТО. Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня решение окончательно вступило в силу», — говорилось в сообщении.

5 апреля ВТО поддержала позицию российских властей в транзитном споре «Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам», которое ранее обжаловала украинская сторона.

ВТО встала на сторону России, заявив, что в 2014-2015 годах политическая ситуация на Украине несла существенные угрозы для российской национальной безопасности. Таким образом ограничение транзита по этой причине нарушением не было признано.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин тогда заявил, что выводы ВТО укрепляют позиции России в споре о введенных США пошлинах на импорт стали и алюминия.

Данное действие властей не укладывается в рамки статьи XXI ГАТТ и защищает не национальные интересы США, а интересы американской металлургической отрасли путем выдавливания конкурирующего импорта с рынка, отмечало ведомство.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, попадающих под действие эмбарго.

Другие товары из Украины разрешалось доставлять в Киргизию и Казахстан транзитом через территорию России, но при соблюдении ряда условий. В частности, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ должны были осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.