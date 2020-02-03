США платят больше: как Россия теряет Казахстан

На этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео завершает евразийское турне. В частности, он побывал в Белоруссии и Узбекистане, а также в Казахстане. Причем, визит в казахстанскую столицу Нур-Султан, судя по всему, оказался самым результативным. И показательным для всех стран Центральной Азии, ранее входивших в СССР и до сих пор считающихся сателлитами Москвы.

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«Мы рассчитываем на расширение нашего сотрудничества и укрепление нашего партнерства в 2020 году», — написал Помпео в Twitter после встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Токаев тоже не обделил Помпео любезностями. Встречая госсекретаря, он напомнил, что США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана в 1991 году, и с тех пор между странами установились тесные экономические связи.

«Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации», — подчеркнул казахстанский президент.

Американский дипломат также высоко оценил усилия казахстанского руководства по налаживанию сотрудничества. Причем не только в сфере экономики, но и по урегулированию в Афганистане и возвращению граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке.

Помпео отметил «прекрасные экономические отношения» двух стран. «Мы полностью поддерживаем свободу Казахстана в выборе партнеров по бизнесу среди любых стран, какие бы он захотел. Но я уверен, что страны получают лучшие результаты, когда они сотрудничают с американскими компаниями», — указал глава Госдепартамента.

И пояснил, почему американцы лучше всех остальных. Потому что это всегда «честные сделки», «прозрачность договоров», «приверженность качественной работе» и «забота об окружающей среде».

Токаев и Помпео подписали межправительственного соглашения о воздушном сообщении по принципу «открытого неба», что создает правовую основу для запуска прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США.

Всем хорош Нур-Султан

Но главный повод для гордости обеих стран — объем инвестиций. Лидером по привлечению инвестиций в казахстанскую экономику с 2005 по 2018 год стали Нидерланды — $80 млрд. На втором месте — США ($33,7 млрд). Около $30 млрд внесла Швейцария. Далее в рейтинге идут примерно на равных Великобритания, Франция и Бельгия.

По данным Национального банка Казахстана, за 26 лет в экономику страны инвестировала 121 страна.

Больше всего денег поступило из США, Нидерландов, Швейцарии, Китая и Великобритании. При этом первые три страны вложили больше, чем все остальные в совокупности.

Экономика Казахстана между тем является второй экономикой постсоветского пространства и крупнейшей в Центральной Азии. Главными отраслями здесь являются добыча нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Значительная часть населения, впрочем, занята в сельском хозяйстве.

Как ни странно, но в первой пятерке инвесторов, заинтересованных развивать свой бизнес в Казахстане, нет России. Несмотря на общую границу и совместное членство в Евразийском экономическом союзе, ведущем отсчет с 1994 года.

Весомым внешнеторговым партнером Казахстана в последние годы становится Китай, который инвестировал в казахстанскую экономику $26 млрд за 2005–2019 годы.

Россия не попадает даже в топ-5 в инвестрейтинге внешних партнеров и идет с большим отрывом по объему инвестиций в Казахстан от той же Швейцарии.

С 2005 по 2018 год Россия инвестировала в экономику Казахстана $14 млрд.

Эти суммы были приведены на встрече президента России Владимира Путина с Токаевым в Омске в ноябре прошлого года. Путин назвал тогда Казахстан самым близким партнером России. Но в Омске были подписаны соглашения всего лишь на $40 млн. То есть с самым близким партнером Россия в ближайшее время продолжит наращивать сотрудничество, но счет идет не на миллиарды, а на миллионы долларов.

Отодвинуть Китай, пощекотать Россию

Активные американские инвестиции в Казахстан связаны как с тем, что США являются экспортером капитала, так и с тем, что Казахстану наряду с собственно инвестициями нужны передовые технологии, что как раз имеется у США и чего нет у России, отмечает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Технологии необходимы Казахстану прежде всего в сложных проектах нефтегазового, горнодобывающего, а также финансового секторов, добавляет эксперт.

Вместе с тем Казахстан проводит многовекторную политику, стремясь развивать экономические связи как с США, так и с Китаем, и с Россией. «В Казахстане достаточно активны российские компании, такие как «Лукойл», Росатом, КАМАЗ. Но понятно, что инвестиционные возможности российских компаний меньше, чем американских с учетом их меньшего веса в мировой экономике», — говорит Суверов.

Но и это не весь негатив от визита Помпео. В понедельник в Ташкенте состоялся аналог тем форумам, которые Россия проводит в рамках Евразийского экономического союза. Это так называемый многосторонний форум «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан плюс США). Этот формат сотрудничества был придуман госсекретарем США Джоном Керри и миллиардером Джорджем Соросом в ноябре 2015 года в Самарканде. Тогда Керри, как и сейчас Помпео, совершил марш-бросок по центрально-азиатским республикам. Но формат «С5+1» дает плоды.

Как декларировали инициаторы форума, включая Госдеп, его целью является расширение внутрирегионального экономического сотрудничества, решение проблем безопасности и экологии. Узбекистан, по единодушному мнению аналитиков, рассматривается США как территория, удобная для создания региональных транспортных хабов и военной инфраструктуры. Так же, как и Таджикистан, соседствующий с Афганистаном. Туркмения, имеющая запасы газа, интересна американцам своим потенциалом в энергетической сфере.

Эксперты единогласно расценили платформу «С5+1» как продолжение действий Соединенных Штатов по наращиванию своего влияния в регионе.

Россию в этой ситуации может порадовать лишь одно: США не скрывают, что в Центральной Азии они в первую очередь стремятся нарастить свое присутствие, чтобы вытеснить оттуда Китай. Или, по крайней мере, ослабить влияние Китая, в том числе в Казахстане.

А заодно и пощекотать «мягкое подбрюшье» России. Так называют территории некогда советских республик Центральной Азии.