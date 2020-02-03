Непрерывное падение: вирус добьет рубль

Российская валюта начала слабеть еще с 27 января на фоне паники из-за вспышки коронавируса. За прошлую неделю валюта просела на 2 рубля по отношению к доллару.

В понедельник на торгах негативная динамика лишь усилилась. В ходе торговой сессии курс нацвалюты впервые с начала декабря прошлого года превысил психологическую отметку в 64 рублей за доллар.

В итоге Центробанк повысил официальный курс доллара на 80 копеек — до 63,9 рублей за «американца». Евро также вырос на 1,1 рубль — до 70,7 рублей за европейскую валюту.

Реклама

При этом рубль демонстрировал положительную динамику с конца весны прошлого года. Повышение цен на энергоресурсы и замедление темпов роста потребительских цен в России в мае подняли биржевые значения рубля. По итогам 2019 года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США — с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.

К евро рубль за прошлый год также заметно подрос. С начала января евро подешевел на 10 рублей или на 14%. Если в начале 2019-го за евро давали 79,2 руб., то в конце декабря показатель достиг 69,2 руб. за «европейца».

Еще в первом квартале рубль будет стараться удержать свои позиции и может даже вырваться вперед, не исключают аналитики крупнейшего в Северной Европе Nordea Bank. Согласно их свежему исследованию, в апреле доллар может подешеветь до 60,5 рубля, а евро — до 65,9 рубля. Этому поспособствует и тот факт, что начало года традиционно самый благополучный период из-за роста экспортных доходов.

Однако проблемы у российской нацвалюты начнутся со второго квартала текущего года. Уже в мае в активную фазу перейдет президентская кампания в США, а Федеральная резервная система (ФРС) может сократить скупки активов.

При этом протекционизм станет основным инструментом американской торговой политики, что снизит спрос на инвестиции в Россию и другие развивающиеся рынки, предсказывают европейские аналитики.

Также над рублем будут довлеть негативные новости с сырьевых площадок. Цена нефти марки Brent уже опустилась к уровню $56 за баррель. Причина снижения интереса к углеводородам кроется в короновирусе. Из-за вспышки заболеваний спрос на сырье в Китае упал на 20%, что молниеносно отразилось на нефтяной цене.

В результате рубль ожидает непрерывное падение. По прогнозам Nordea Bank, к концу текущего года за доллар будут давать 61,5 рубля, а за евро 71,9.

В 2021-м ослабление рубля ускорится: доллар поднимется до 66, в то время как евро протестирует отметку в 80,5 рублей.

В то же время опрошенные «Газетой.Ru» аналитики делают более сдержанные прогнозы, хотя и согласны с доводами коллег из Северной Европы. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева нацвалюта может значительно подешеветь к доллару и евро из-за падения спроса на нефть. Если стоимость барреля марки Brent уйдет ниже отметки $55 долларов и зафиксируется там на длительный период, курс отечественной валюты ослабнет.

«Дело не только в эпидемии в Китае, но и в глобальном снижении спроса на «черное золото». Бюджет России уже ощущает снижение экспортной выручки из-за сокращения спроса на энергоносители и снижение цен на нефть и газ до минимальных значений. В такой ситуации курс отечественной валюты оказывается под очень сильным давлением», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

По прогнозам аналитика, в долгосрочной перспективе курс доллара может взлететь до 67-68 рублей, а евро — до 70 рублей.

В то же время серьезных предпосылок для вывода иностранных инвестиций из стран с развивающейся экономикой, куда входит и Россия, пока нет, указывают в «БКС Премьер». В прошлом году иностранцы рекордно увеличили свои вложения в российскую экономику. Как следует из данных Центробанка, приток нерезидентов в государственный долг в 2019 году составил $22,2 млрд и стал самым масштабным в истории страны.

«При отсутствии устойчивого понижательного движения нефтяных котировок к уровням 50$ и ниже, полагаем, что прочный макроэкономический базис РФ останется привлекательным для иностранного спроса и позволит в этом году курсу рубля сформироваться в диапазоне 63-65 рублей за доллар и 70-73 рублей за евро», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

При этом валютные ралли ожидают не только рубль. На мировом рынке евро будет выглядеть слабее, так как европейская экономика завязана на китайское потребление, которое уже сокращается из-за коронавируса. Поэтому

пара евро-доллар может надолго уйти ниже уровня 1,1 и даже обновить установленный в октябре двухлетний минимум,

находящийся немного ниже отметки 1,088, заметил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«В следующем году евро в моменте может и превысить 80 руб. в случае разрастания проблем в мировой экономике из-за последствий нового вируса. Однако закрепление евро над этим уровнем является, скорее, пессимистичным сценарием. Пока у российских финансовых властей есть достаточно инструментов для предотвращения быстрого снижения рубля», — указал в разговоре с «Газетой.Ru» Бабин.

Любопытно, что ряд аналитиков делали и более радикальные прогнозы в отношении рубля. На Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев сообщил, что в обозримом будущем курс доллара рискует вырасти до 200 рублей. По его словам, Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Именно этот инструмент создает основной спрос на иностранную валюту.

«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — отмечал тогда эксперт.