«Братья подбросили потерь»: Лукашенко рассказал о войне Минска

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика в настоящее время ведет войну за энергоресурсы.

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«Мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят.

Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», — сказал он.

Такое мнение глава страны выразил на встрече с белорусскими чиновниками во время обсуждения вопроса о сохранения Минского завода колесных тягачей, который является одним из любимых его предприятий.

По словам Лукашенко, МЗКТ научился конкурировать на международных рынках и сейчас производит такую продукцию, которую способны сделать еще две-три страны в мире, передает пресс-служба белорусского лидера.

В то же время он подчеркнул, что перед властями страны стоят серьезные задачи. В частности, планирование пятилетки.

«Надо будет планировать, притом очень серьезно. Да и в этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — полагает президент Белоруссии.

Говоря о «негативных явлениях», Лукашенко скорее всего имел в виду убытки, которые понесет республика из-за того, что Россия уже месяц не поставляет ей свою нефть. Основная причина разногласия — стороны не могут договориться о цене.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — заявил Лукашенко ранее на встрече с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.

Тем не менее он настроен оптимистично и считает, что представители стран смогут урегулировать этот «очень тяжелый и непростой» вопрос.

«Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», — заявил глава страны.

Из-за того, что Россия (ранее единственный поставщик нефти союзнику) прекратила транзит топлива, белорусским властям приходится искать альтернативные варианты.

Один из них — поставки нефти через порты на Балтике. Минск уже закупил партию продукта в 80 тыс. тонн у Норвегии. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде.

Несколько дней назад пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко рассказал РИА «Новости», что первая партия уже прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке (Витебская область). Однако пришла лишь малая часть покупки — 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн. В итоге нефть должна попасть на переработку на НПЗ «Нафтан».

Остальная часть, по словам собеседника агентства, поступит в течение двух недель.

Помимо этого, у Белоруссии есть и другие варианты.

Так, ранее Лукашенко рассказал о переговорах относительно поставки углеводородов с США, ОАЭ и Саудовской Аравией. Также рассматривается вариант поставок из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба». Для этого нефтепровод будет запускаться в реверсном режиме.

По словам Лукашенко, об этом способе замены российских поставок он уже предупредил российского коллегу Владимира Путина.

«На первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», — заявил глава Белоруссии, упомянув и третье направление — через Украину с Черного моря.

Стоит отметить, что в настоящее время белорусы активно прорабатывают вариант с поставками нефти из Казахстана. Так, 29 января Лукашенко поручил правительству провести переговоры о закупке нефти и нефтепродуктов у этой страны.

В сообщении пресс-службы белорусского главы подчеркивалось, что республиканские власти «продолжают работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику».

Однако неделей ранее Лукашенко заявил, что Россия не дает своего согласия на поставки этой нефти. В Минэнерго Казахстана в ответ на это сказали, что поставки этой нефти Москва и Минск обсудят самостоятельно, так как она будет транспортироваться через российскую территорию, в основном по железной дороге.

В четверг стало известно, что переговоры Минска и Нур-Султана пройдут уже на следующей неделе.

«Делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы», — написала пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева в Facebook.