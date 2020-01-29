Передел нефтяного рынка: Бразилия разваливает ОПЕК

В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти. Чиновник даже говорил о конкретных сроках, в которые страна станет членом картеля. По его словам, полноправным участником картеля Бразилия должна была стать до конца этого года.

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Однако переговоры потерпели фиаско, что побудило министра заявить уже об отказе от вступления в организацию. «Идея в том, чтобы просто увеличить производство и расширить участие в международном нефтегазовом рынке.

Но Бразилия не собирается присоединяться к ОПЕК или любой другой ассоциации, группе производителей нефти и газа. Мы не хотим ограничений, нам нужно увеличить производство»,

— пояснил журналистам Альбукерке, подчеркнув, что вопрос о сотрудничестве с ОПЕК перенесен на июльский саммит в Саудовской Аравии.

Принять подобное решение власти вынудила реакция бизнеса. Против членства в ОПЕК выступила национальная нефтегазовая компания Petrobras и многие члены правительства, включая министра экономики страны Паула Гедеса. По мнению чиновника, присоединение к картелю не помешает стране «успешно интегрировать в глобальную экономику.»

Кроме того, против тесного сотрудничество с ОПЕК выступал и нынешний президент Жаир Болсонару, добавляет шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. «Президент явно политически тяготеет к политическому союзу с США, а нынешняя американская администрация видит в странах ОПЕК нежелательный конкурирующий центр силы. Сам Трамп публично пикируется с ОПЕК, требуя прекратить «нерыночные», с его точки зрения, методы влияния ОПЕК на нефтяные цены», — указывает собеседник «Газеты.Ru», подчеркивая, что взамен на лояльность Бразилия рассчитывать получить финансовые привилегии от Америки.

Выход на мировые рынки

Тем временем Бразилия стремительно наращивает нефтедобычу. В прошлом году местные нефтяники вышли на рекордный уровень и добывали 3,1 млн баррелей в сутки. При этом в плане властей значится, что за десятилетие суточный объем производства нефтепродуктов должен увеличиться более чем вдвое.

Иными словами, уже к 2030 году показатель может достигнуть 7 млн. баррелей в день.

«Сейчас страна девятый в мире экспортёр энергоресурсов, а ставит себе задачу войти в первую пятерку, поэтому ограничения ОПЕК напрямую мешают соблюдению данной стратегии», — указывает Пушкарев. По прогнозам аналитиков Rystad Energy, в 2020 году бразильский экспорт нефти прибавит еще 459 тыс. баррелей в день. Для сравнения: у ключевых экспортеров, которые не связаны соглашениями с ОПЕК и ОПЕК+, аналогичные показатели. Большим приростом смогут похвастаться только Норвегия (прирост 527 тыс. баррелей) и США (прирост 1,09 млн).

По словам начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, Бразилия входит в десятку ключевых стран-производителей нефтепродуктов в мире. «В 2019 году в стране было добыто рекордное количество нефти – 1 млрд. баррелей. Крупнейшее месторождение Лула находится в нефтегазоносном бассейне Сантос, нефть также добывается на шельфе. Страна вполне может существенно нарастить добычу, что выведет ее на четвертое место в мире после США, Саудовской Аравии и РФ. Уже в 2020 году Бразилия может поставить на мировой рынок около 1,4 млн. баррелей нефти», — не исключает собеседник «Газеты.Ru».

Между тем отказ Бразилии от сотрудничества с ОПЕК наносит урон престижу картеля, сходятся во мнении аналитики. Особенно негативно новость может повлиять на Саудовскую Аравию, которая больше других сократила добычу в рамках соглашения ОПЕК+: с 11 млн баррелей в сутки в 2015 году до 9,8 млн в конце прошлого года. Всего на последней встрече участники соглашения ОПЕК+ урезали производство с 32,4 до 30 млн баррелей в сутки. Тогда членам картеля удалось стабилизировать мировые цены, но общая их рыночная доля снизилась до исторического минимума в 28,5%.

Это сработало, но не совсем так, как планировали члены объединения.

Упущенная доля все равно досталась США, поднявшим добычу на четыре миллиона баррелей в сутки, в результате чего экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт, а страна стала нетто-экспортером.

При этом в этом году тренд продолжился: согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, в 2020-м объем производства нефти в США увеличится еще на 400 тысяч баррелей в сутки.

Согласно прогнозу агентства Rystad Energy, общее увеличение поставок из не входящих в ОПЕК стран в этом году достигнет 2,3 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 1978 года.

«В ближайшие годы ОПЕК+, вероятнее всего, прекратит существование, поскольку реальных инструментов для влияния на рынок нефти кроме сокращения добычи себе в убыток картель не имеет Есть вероятность, что в ближайшие годы первыми на мировом рынке останутся США, Саудовская Аравия, Катар и Бразилия», — прогнозирует Артем Деев.

Впрочем, сейчас Бразилия хоть и считается значимым игроком на нефтяном рынке, но не является ключевым. «Доля Бразилии на мировом рынке менее 4%. Поэтому наращивание Бразилией добычи нефти неприятный факт для ОПЕК+, но не фатальный», — указал в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее, по словам эксперта, пугают другие перспективы. В 2019 году в Бразилии фактически подтвердили желание стать четвертым по величине нефтепроизводителем в мире. «Бразилия в ноябре 2019 года, провела аукцион на право разработки четырех глубоководных нефтяных месторождений. Если планы будут реализованы, тогда ситуация для ОПЕК+ изменится. В итоге ситуация с выходом или включением Бразилии в сделку может поменяться», — заключил аналитик.