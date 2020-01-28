Скачок вперед: в ФРГ отметили рост сельского хозяйства России

Поддержка со стороны правительства и ограничения на импорт европейской сельхозпродукции позволили России совершить «невероятный подъем» в аграрной сфере. Об этом сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

«В начале нулевых годов страна была еще нетто-импортером зерна. Но теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия», – заявила эксперт из немецкого Института имени Лейбница Линда Гетц.

Она подчеркнула, что сейчас страна полностью снабжает себя свининой, практически прекратив импорт этого мяса. Кроме того, возросло производства мяса птицы — теперь Россия также покрывает свои потребности.

Реклама

Развилось также выращивание масличных культур.

Тем не менее, предстоит еще огромная работа, говорится в статье. В России не очень хорошая ситуация с производство говядины, не хватает своей молочной продукции.

В конце октября эксперты Института Гайдара и РАНХиГС провели мониторинг экономической ситуации в стране и предупредили, что стремление нашей страны достигнуть целевых показателей по экспорту сельскохозяйственной продукции может вызвать снижение внутреннего потребления на 10%.

Иными словами, россиянам может перестать хватать продуктов питания, если правительство попытается достичь целевых показателей по экспорту сельхозпродукции.

«Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы», – говорится в докладе.

Главными целями аграрной политики с недавнего времени действительно стали импортозамещение и наращивание экспорта.

Так, президент России Владимир Путин также недавно утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны на 2019-2021 года. Она предусматривает полную самообеспеченность основными видами сельхозпродукции и повышение ее доступности для всего населения.

Майский указ президента РФ утверждает ожидаемый объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году на уровне $45 млрд.

По итогам текущего года, прогнозирует Минсельхоз РФ, показатель может быть на уровне чуть менее $25 млрд.

В прошлом году крупнейшими покупателями продукции российского агропромышленного комплекса были Египет, Турция, Китай и Южная Корея. В ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется заключить не менее ста корпоративных программ международной конкурентоспособности в таких сегментах, как зерновая продукция, рыба и ракообразные, масложировая продукция, товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

Наращивание экспорта и импортозамещение связано с «санкционной войной», развернувшейся между Россией и странами Запада в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин тогда ввел эмбарго — в ответ на аналогичные шаги стран ЕС и США — на поставки продуктов питания из этих стран.

Хотя запрет на ввоз иностранного продовольствия подхлестнул развитие сельского хозяйства в России, из-за продуктового эмбарго выросли цены, а против ликвидации контрабандных товаров выступали и члены правительства.

Так, в середине лета 2019 года вице-премьер Алексей Гордеев, отвечающий тогда за сельское хозяйство (в кабинет нового премьера Михаила Мишустина он не попал), раскритиковал эти меры.

«Продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению», — подчеркнул тогда чиновник.

В начале лета Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу. Спустя пару месяцев Минсельхоз РФ не одобрил идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, поскольку это может привести к увеличению оборота нелегальных товаров.

Также это может угрожать здоровью россиян.