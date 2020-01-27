Вирус против экономики: как лихорадит мировые рынки

На торгах понедельника, 27 января, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Актив обновил минимум с 10 октября прошлого года. Тогда котировки находились на отметке $58,1.

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На момент публикации стоимость мартовского фьючерсного контракта на баррель Brent равнялась $57,9. По сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии, котировки снизились на 3,2%. Баррель американской марки WTI с поставкой в марте стоит $52,9 (-2,3% от закрытия предыдущей сессии).

Рынки находятся под давлением из-за быстрого распространения коронавируса, который может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на сырье, указывают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Накануне власти Китая информировали о вспышке вируса в городе Ухане. Общее число зараженных в стране уже превысило 2,8 тыс. человек, из них более 80 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

«Вспышка заболевания в КНР уже привела к использованию тех или иных карантинных мер, что вызвало соответствующее снижение транспортной и туристической активности. С учетом данного фактора, а также январской сезонности, нефтяной спрос испытывает давление и через ожидания инвесторов приводит к понижению нефтяных котировок», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По прогнозам эксперта,

в случае усиления рыночного пессимизма в плоскости китайской вирусной темы, нефтяные цены в перспективе ближайших дней могут продолжить коррекцию до уровней $55-$57.

Необходимо отметить, что Китай считается одним из крупнейших импортеров нефти в мире. В случае дальнейшего распространения вируса китайская экономика окажется под серьезным давлением, что негативно отразится на сырьевом рынке, подтверждает старший персональный брокер «БКС Брокер» Антон Алешин.

Из-за ограничения передвижения для почти 50 млн человек в Китае снижается спрос на автомобильное топливо. «Также под ударом оказалась глобальная индустрия авиаперевозок после отказа многих авиакомпаний от полетов в некоторые города КНР.

Поэтому продолжительность и глубина снижения нефтяных котировок будет полностью зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса»,

— отмечает аналитик.

Иностранные инвестиционные компании уже сделали неутешительные прогнозы. Банк Goldman Sachs подсчитал, что глобальный спрос может упасть на 260 тыс. баррелей в день, если заболевания коронавирусом достигнет масштабов эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) .

Рынки в красной зоне

Вслед за нефтью на торгах в красной зоне оказались и ключевые фондовые индексы Азиатского региона. Для китайского индекса Shanghai Composite последняя перед праздниками торговая сессия была признана худшей за 30 лет. Так, 24 января (последний день торгов) его падение составило 2,8%. Индекс Shenzhen Composite также перед каникулами просел на 3,45%.

Штормит и японский фондовый рынок. Биржевые индексы в Токио в понедельник, 27 января, упали почти на 2%. Здесь тоже больше всего просели акции компаний, связанных с туризмом, торговлей и авиаперевозками.

«По нашим оценкам, просадка японского рынка вызвана сравнительной близостью страны к очагу вирусного заболевания. Полагаем, что на японские площадки давление оказывают как опасения дальнейшего распространения вируса, так и тревоги, связанные со снижением как транспортной мобильности, так и торговли и туризма», — объясняет Антон Покатович.

Мировые фондовые рынки также демонстрируют падение из-за опасений о распространении эпидемии из КНР.

Американский индекс Dow Jones за четыре дня с 21 января потерял 1,22%.

«Индекс Мосбиржи в пятницу потерял 3%, сегодня еще 1,3%. Индекс S&P500 в пятницу снизился почти на 1% и достиг самого большого падения с октября. Если в ближайшее время станет очевидно, что эпидемия будет разрастаться, это приведет к дальнейшему падению показателей на фондовом рынке», — прогнозирует в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Примечательно, что классические защитные активы, наоборот, прибавили в цене. Стоимость золота заметно растет в понедельник утром, достигая максимальной отметки с начала января. Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $7 — до $1579 за тройскую унцию. Всего в период с 23 по 27 января актив подорожал на 1,47%. В золоте инвесторы ищут тихую гавань, где надеются переждать вспышку вируса, указывают аналитики.

По прогнозам участников рынка, на восстановление утраченных позиций может уйти до полугода. Похожая ситуация уже наблюдалась во время «атипичной пневмонии» в 2002–2003 годах, «свином гриппе» в 2009-м и лихорадке Эбола в 2014-м годах.

«Мировые рынки на протяжении достаточно долгого времени пребывали в состоянии, близкой к эйфории, поэтому появление серьезной проблемы распространения китайского вируса воспринимается инвесторами болезненно. Рынки пока не готовы к быстрому выходу из зоны «перекупленности» и, соответственно, реализации сценария масштабной коррекции», — заключил Покатович.