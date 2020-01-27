Вдвое больше средней: какую зарплату хотят россияне

Россияне в среднем хотели бы получать каждый месяц по 92 тыс. руб. Об этом говорится в результатах исследования «Работа.ру» о желаемом уровне заработной платы, сообщил телеканал Russia Today.

Реклама

В опросе участвовали 6,7 тыс. человек. Респондентами стали лица старше 18 лет из каждого российского региона.

Более четверти россиян (26%) мечтают о зарплате от 100 до 200 тыс. руб. Ежемесячный оклад до 30 тыс. руб. наименее популярный, его назвали всего лишь 4% респондентов.

В исследовании также приводятся результаты опроса в зависимости от субъекта России. Например, жители Москвы хотели бы в среднем получать по 104 тыс. руб. каждый месяц. Недалеко ушли и респонденты из Санкт-Петербурга, назвавшие идеальным уровнем зарплаты в 102 тыс. руб. в месяц. В Новосибирске рассчитывают на 90 тыс. руб., жители Ростова-на-Дону — на 87 тыс., Нижнего Новгорода — на 70 тыс. руб.

Если сравнивать результаты опроса о необходимом для счастья уровне зарплаты по половому признаку, то желания мужчин о своем месячном заработке превышают женские. Например, мужчины рассказали о том, что хотели бы получать по 103 тыс. руб. в месяц, а представительницы противоположного пола — по 80 тыс. руб.

Недовольное большинство

Предыдущее исследование «Работы.ру» показало, что больше половины россиян недовольны своей зарплатой. Об этом заявили более 80% респондентов. Более половины из них — 56% — назвали свои зарплаты низкими. По их оценке, на свой доход они могут купить лишь необходимое. Еще 42% респондентов считают, что у них средний доход. Довольны своей зарплатой лишь 19%, еще 2% признались, что могут не ограничивать себя в расходах.

Согласно данным Росстата, cредняя зарплата в стране по состоянию на апрель 2019 года составила 47 657 руб. В 2019 году средняя зарплата депутата Госдумы равнялась порядка 350-400 тысяч рублей. Это в 7-8 раз выше среднестатистических окладов жителей страны. До этого первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России.

Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране»,

— сказал Нилов.

Тем не менее пока ни о каких результатах подобной инициативы не сообщалось. В 2018 году правительство России уже отказывалось принимать подобный законопроект фракции «Справедливая Россия», в которой требовали снизить оклады членов Федерального собрания России до 35 тыс. руб.

«В своем заключении на проект кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятым в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принципом», — говорилось в отзыве правительства.

Ранее в Минтруде России спрогнозировали, что в 2020 году средняя зарплата россиян повысится примерно на уровень инфляции — на 2,3%. Об этом в интервью «Российской газете» говорил и.о. главы ведомства Максим Топилин. В этому году инфляцию прогнозируют на уровне 3%.

В России с 1 января 2020 года была введена новая величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее ранее утвердил российский президент Владимир Путин. Она сравнится с прожиточным минимумом и повысится на 850 руб. до 12 130 руб. Согласно закону, минимальный месячный оклад устанавливается на территории России в размере 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

За чертой бедности в России проживает около 20 млн человек, то есть 13% населения государства, отчитывался ранее Росстат. Бедным считается тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Она в настоящее время составляет 12 130 руб.

Россияне часто жалуются на низкие оклады, а также задержки заработных выплат.

Один из громких случаев произошел в Москве в начале 2020 года. Водитель фуры перекрыл улицу Баумана в cтолице с требованием выплатить ему долг по зарплате. Позже ростовская компания выплатила водителю «КамАЗа» 41 тысячу рублей.

«По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей», — рассказали «Интерфаксу» в Роструде.