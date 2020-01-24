Налог на пенсию: в Минфине обсуждают варианты

В Министерстве финансов обсуждают несколько вариантов налога для накоплений в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина, обсуждение двух основных способов налогообложения ведется с Центробанком.

Первый вариант предполагает, что пенсионеры смогут получать выплаты равными долями на протяжении нескольких лет. Второй вариант – что накопленные средства можно будет снять единовременно, но при этом заплатить НДФЛ.

Чиновники рассчитывают, что эта мера выступит своеобразным ограничителем. Благодаря ей пожилые россияне будут получать прибавку к основной пенсии на протяжении длительного периода времени, а не «тратить всю сумму сразу».

Реклама

По мнению экспертов, начисление подоходного налога на накопления ударит по репутации новой пенсионной системы. Россиянам будет выгоднее вкладываться не в ГПП, а в инвестиционные продукты.

ГПП может начать действовать в России с 1 января 2022 года. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, к середине февраля 2020 года общественное обсуждение законопроекта будет завершено, и тогда опубликуют редакцию документа с учетом поправок.

В 2020 году законопроект должен будет поступить в Государственную Думу на рассмотрение. Изначально проект ГПП был представлен осенью 2019 года – по нему граждане смогут самостоятельно формировать свои пенсии через частные фонды при господдержке.

Взносы из зарплаты будут добровольными. Кроме того, граждане смогут получить налоговый вычет на ежемесячный взнос в размере 13%, если взнос не будет превышать 6% от дохода.

В обсуждении ГПП принимают участие общественные организации, работодатели, отраслевые ассоциации и негосударственные пенсионные фонды. Тем не менее, в экспертной среде сомневаются, что новая система накоплений будет пользоваться популярностью.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении другое важное изменение для пенсионеров. Это внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию. В его основу легли предложения, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию.

Одно из них — регулярная индексация, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева пояснила, что поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.

По словам Хабриевой, само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе.

О том, что из нынешних поправок в Конституцию проистекает и индексация пенсий работающим пенсионерам, заявил и депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, увеличение выплат для работающих пенсионеров будет производиться автоматически. Для этого не нужно даже писать заявление. По словам депутата, норма может быть принята уже в конце марта.

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не производится с 2016 года. И менять это решение в правительстве не собирались до последнего времени.

По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», в прошлом году была проведена пенсионная реформа, которой многие остались недовольны. Она закрепила, что в ходу нее поэтапно будет повышен возраст получения выплат от государства. К 2028 году порог достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В результате количество людей, получающих пенсию, снизилось. Соответственно, ПФР сэкономил деньги.

Ранее экс-глава ПФР России Антон Дроздов (теперь заместитель министра финансов — «Газета.Ru») заявил, что после внесения изменений в систему в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

По его словам, за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий. Уточняется, что из них 830 тысяч — по старости.

При этом в долгосрочной перспективе, как отмечал Дроздов, количество выходящих досрочно на пенсию людей будет увеличиваться. Это произойдет из-за грядущих изменений. Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а спустя два года 57-летние матери троих детей.