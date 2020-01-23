«Включите голову»: чем опасна цифровая революция

«Личностная трансформация в цифровую эпоху». Такая тема была выбрана в этом году для традиционного делового завтрака, организованного Сбербанком в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

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Тема более чем актуальная. Инновации и цифровые технологии стали напрямую влиять на образ жизни человека, на его профессиональные стратегии. Дело в том, что человеческий мозг не успевает за потоком информации и это создает проблемы для всех. Для самих людей, для экономики, бизнеса, для правительств.

Как приспособиться к новым цифровым реалиям и стать успешным? Этот вопрос перед участниками «завтрака» поставил его модератор, глава Сбербанка Герман Греф.

От Гутенберга к Цукербергу и Ким Кардашьян

Греф отметил, что сейчас у людей становится все «больше выбора и все меньше определенности». И непонятно, как оставаться востребованным в этом мире?

Первым попытался ответить на этот вопрос научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов. Для начала он сделал обзор исследований, которые дают представление о зависимости человека от цифровых технологий. Оказалось, что эта зависимость фатальная.

Курпатов показал на слайде две картинки. На одной текст научной статьи с цифрами и графиками, на второй – Instagram попдивы Ким Кардашьян во всех позах. На какой из картинок вы заострили свое внимание, задал вопрос эксперт. В ответ раздался смех: понятно, на какой, дали понять присутствующие.

Больше в этом зале смеха не было, поскольку то, что далее рассказал Курпатов шокировало.

Мозг так устроен, что всегда выбирает то, что проще. Картинка проще текста. Поэтому все внимательно посмотрели на фотки Карадашьян. А текстом статьи не заинтересовались. Вот таким путем человечество сейчас и развивается: от системного книжного мышления к простым образам, к визуализации всего и вся.

При этом массмедиа соревнуются друг с другом на предмет того, как сделать контент как можно более простым для усвоения.

«Мы наблюдаем эскалацию примитивного контента и переживаем фундаментальную трансформацию — переезжаем из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга. Из цивилизации системного мышления переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет места аналитическому мышлению», — сказал Курпатов.

Мир спасут 23 минуты

По данным одного из исследований, которое привел Курпатов, в США примерно 40% детей в возрасте до 10 лет постоянно находятся онлайн. К подростковому возрасту этот показатель вырастает до 70%. При этом мозг, который массированно получает новую информацию, не развивается, он уходит в спячку.

Человеческому мозгу необходимо, как минимум, 23 минуты, чтобы осмыслить новое, переварить информацию и тогда от нее будет польза.

Тогда она может стать новым знанием, новым профессиональным навыком. Но, по данным исследования, среднестатистический человек в течение дня прерывается на осмысление информации не более чем на 15 минут.

В результате человечество сейчас, по сути переживает «эпидемию цифрового аутизма», считает эксперт.

Это состояние, при котором люди настроены на гедонизм, на получение легкого удовольствия, но не в состоянии выстраивать отношения с реальностью, интересоваться внутренним миром друг друга, молодые пары приходят на свидание и вместо живого общения сидят за просмотром смартфонов», — считает Курпатов.

Контакт со смартфоном или другим гаджетом длительностью более 2,5-3 часов в день усиливает депрессию и суицидальные мысли, ощущение собственного несовершенства, отмечает Курпатов. «У вас увеличиваются объемы оперативной памяти и подвижность интеллекта, когда смартфон находится в другой комнате, а не рядом на столе. И наоборот, вы глупеете, когда смартфон рядом с вами. Это доказали опыты», — говорил Курпатов.

Такая тенденция ведет не только к тому, что мир разделяется на богатых и бедных, «но и на глупых и умных». Он призвал соблюдать «цифровую гигиену», то есть, ограничивать свое нахождение в интернете, защищаться от обилия неосмысленной информации.

Эту проблему подтвердила и Наире Вудс, декан Школы госуправления имени Блаватника в Оксфордском университете. Она сообщила, что в Оксфорде учатся «самые умные», но здесь как раз распространены случаи суицида, много тех, кто страдает от избытка знаний. Вот к чему приводит цифровая трансформация общества.

Причем информационная лавина стала негативно влиять на качество учебы. «Наши студенты умеют одновременно покупать себе ботинки на «Амазоне» и слушать лекцию, в итоге и знания не получают и ботинки не те выбирают», — сокрушалась госпожа Вудс.

Только покойники не знают эджайла

В эпоху цифровизации людям необходима гибкость мышления, то, что называется, эджайл, agile, считает Сьюзан Дэвид, содиректор Института коучинга Гарвардской медицинской школы. Она сообщила, что «эмоциональная гибкость» — это ключ к успеху. «Не нужно боятся ошибок, не нужно бояться, что вы не получите повышения по карьерной лестнице или вам разобьют сердце отношения с мужчиной. Только мертвые не волнуются», — заключила коуч.

Йог и основатель школы Иша господин Садхгуру предложил собравшимся вообще не бояться цифровой ломки. Стать успешным и даже, возможно, счастливым можно, если умеешь страдать. Ученый йог считает, что страдание — один из лучших навыков, которые есть у человека. У нас есть воображение и память, мы страдаем, но этим человек отличается от машины.

«Человеческий мозг — самая сложная машина, но некоторые из нас даже не утруждают себя, чтобы прочитать инструкцию по ее применению», — сказал гуру.

Господин Садхгуру, наверное, планировал дать еще несколько ценных замечаний, но неожиданно прервал свое выступление. Сказал, что спешит на медитацию и удалился. Наверное, он имел в виду сессию на Давосском форуме по теме медитации.

Рэй Далио, один из топ-100 богатых людей планеты, основатель фонда Bridgewater Associates дал понять, что выжить в век цифровизации можно, если занимаешься любимым делом. И в этом случае можно не бояться боли и ошибок. Вот ему лично с детства нравилось делать деньги. И он добился успеха, пережив несколько кризисов, признался Далио.

Переучить миллиард человек

Кстати, Далио подтвердил репутацию инвестора, которому не страшен никакой кризис. В прошлом году, выступая на деловом завтраке Сбербанка, он предсказал «значительный риск» рецессии. «Это будет глобальное замедление. Это не только Соединенные Штаты, это Европа, это Китай и Япония», — сказал Далио.

Миллиардер оказался прав. Накануне форума в Давосе МВФ и Всемирный банк ухудшили прогнозы по мировой экономике. А прогноз Далио относительно усиления в мире «политического и социального антагонизма», к сожалению, тоже сбывается. Плюс рост популизма, когда ультраправые партии добиваются значительных успехов на выборах во всем мире. Все это напоминает ему 1930-е годы, то есть, времена Великой депрессии.

На деловом завтраке были запланированы еще выступления нескольких участников, дискуссия и голосование по ее итогам, но время закончилось. Похоже, проблема цифровой трансформации личности не покорилась участникам «завтрака». Слишком она масштабная.

Адаптация к цифровой эпохе и проблема профессиональной переподготовки в эти дни как раз обсуждается на форуме в Давосе. Подсчитано, что к 2022 году 42% основных навыков, необходимых для выполнения существующих специальностей, изменятся.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, более 1 млрд рабочих мест в мире уже в следующем десятилетии будут преобразованы под напором новых технологий.

В условиях четвертой промышленной революции, которая трансформирует рабочие места, необходимо будет провести Reskilling Revolution, переквалифицировать более 1 млрд человек к 2030 году, считает управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Сам Сбербанк тоже не избежит трансформации. В кулуарах форума Греф подтвердил, что контрольный пакет акций банка может перейти от ЦБ к правительству. Кроме того, он заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка.