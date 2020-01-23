Убрать МРОТ: как будут рассчитывать компенсации

Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Законопроект о МРОТ может быть рассмотрен Госдумой в марте 2021 года.

Реклама

Минимальный размер оплаты труда — важный социальный показатель. Его величина применяется при расчете и определении размеров пособий по беременности, родам, временной нетрудоспособности, то есть для расчета больничных листов. Этот параметр используют для регулирования оплаты труда, на него также «завязан» размер социальных страховых отчислений, поскольку страховые взносы начисляются из фонда оплаты труда.

Согласно закону, месячный оклад не может быть ниже МРОТ у человека, отработавшего полностью свое рабочее время. Это положение регулируется частью 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей в месяц. По закону минимальный месячный оклад устанавливается на территории России в размере 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В Федеральном законе «О минимальном размере оплаты труда» и Трудовом кодексе РФ понятие МРОТ является одним из основополагающих. И отсюда его не собираются убирать, поясняет аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Однако размеры сборов, штрафов, выплат и компенсаций в Гражданском кодексе, которые «привязаны» к показателю, могут заменить конкретными суммами выплат. Чтобы эти суммы не «устаревали», их планируется ежегодно пересматривать, например, с учетом инфляции.

Как объяснили в министерстве, определению МРОТ в последнее время дан более широкий смысл и необходимы уточнения, чтобы избежать двоякой трактовки.

«Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, действительно сейчас у МРОТ очень широкое значение. Если говорить о штрафах, то корректнее их отображать или в коэффициентах или в определенных суммах и индексировать, полагает он.

Часть аналитиков ранее предполагала, что привязка выплат и компенсации в Гражданском кодексе к МРОТ, сдерживает рост «минималки».

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты так не думают.

«Вряд ли что-то изменится в качественном плане — скорее всего, минимальная зарплата останется прежней. У нас сейчас МРОТ в стране крайне низкий (в долларах это меньше $200 – один из самых низких в Европе), но и повышать его тоже не будут. А вот если изменят состав потребительской корзины и, допустим, повысят ее в два раза, это уже может серьезно отразится на размере минимальной зарплаты — ведь в таком случае изменятся оценки уровня бедности», — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса,

заявил на днях президент России Владимир Путин.

«По мнению специалистов, структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру. От нее будет зависеть и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума высчитывается МРОТ. Одно зависит от другого», — сказал президент.

В то, что само понятие МРОТ будет исключено их российского законодательства, верится с большим трудом, поскольку одними только правками в Гражданский кодекс данная инициатива ограничена быть не может, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Исключение МРОТ технически возможно только путем замены его на иной показатель. Таковым, например, может быть прожиточный минимум. Это удобно, поскольку по закону прожиточный минимум не может быть ниже МРОТ, а выше — очень даже может. Если вспомнить, для чего в трудовом законодательстве используется МРОТ, логично можно предположить, что такая замена увеличит нагрузку на работодателей и самозанятых.

Второй вариант — пойти по европейскому пути и перейти на показатель почасовой оплаты труда, то есть использовать в качестве единицы стоимость не месяца, а одного часа оплачиваемого труда. Третий вариант — отказаться от устанавливаемого на федеральном уровне размера МРОТ к региональным показателям, которые более точно отражают стоимость труда в конкретном субъекте федерации, что, с точки зрения защиты интересов бизнеса в наименее благополучных регионах, может быть выгодно», — поясняет эксперт.