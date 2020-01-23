«Застряли в 90-х»: немцев зовут спасть железные дороги Украины

«Укрзализныця» и крупнейший немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn договариваются о сотрудничестве сроком на 10 лет. Об этом сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В Deutsche Bahn пояснили, что они будут консультировать «Укрзализныцю», а не руководить ей. Об этом они заявили изданию Deutsche Welle (DW).

«DB Engineering & Consulting — консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта — будет консультировать и поддерживать «Укрзализницю» в предпринимательских и технических вопросах», — говорится в заявлении немецкого оператора.

Этот альянс — логичное продолжение плана реструктуризации «Укрзализныця», который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года, объяснил Гончарук.

Предполагается, что железнодорожное полотно останется под контролем государства, однако немецкий оператор будет «реформировать ее управленческие механизмы».

«Поэтому сразу отвергаю все слухи — о продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как «Укрзализныця», речи не идет», — расставил точки над «i» премьер Украины.

Глава кабмина выразил надежду, что опыт Deutsche Bahn повысит эффективность железной дороги. Он уточнил, что дальнейшие переговоры и подписание документов еще впереди. По его словам, это «экосистемное» решение, которое должно показать беспрецедентную открытость Украины для «инвестиций и мира».

В министерстве инфраструктуры страны тоже подчеркнули, что железная дорога сдаваться в аренду или продаваться не будет.

«Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была «немецкая точность» в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских», — комментировал сотрудничество с Deutsche Bahn министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Киев объявил о планах большой приватизации после прихода к власти команды президента Украины Владимира Зеленского.

В январе 2020 года кабмин страны сформировал список предприятий, в которых контроль государства сохранится. Украинское железнодорожное полотно вошло во второй список из предприятий, в которых государство должно владеть как минимум пакетом «50% + 1 акция».

Таким образом, дороги признаны стратегическим объектом, которые не подлежат приватизации. Этот документ еще должна утвердить Верховная рада.

Летом Гончарук указывал, что АО «Укрзализныця» могут разделить на три компании, и лишь одну оставить в собственности государства.

«Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими, — та же «Укрзализныця». Там есть часть, которая не может быть приватизирована — железнодорожное полотно», — говорил он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Это не единственные иностранные партнеры Украины, которые будут помогать реформированию «Укрзализныцы».

Несколько дней назад в «Укржелдорогах» сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании с китайским производителем локомотивов China Railway Construction Corp. Ltd (CRCC). Сотрудничество с Китаем будет развиваться в сфере железнодорожной инфраструктуры и развития ж/д перевозок между двумя государствами.

«В рамках подписанного меморандума стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия для развития железнодорожного сообщения Китай — Украина и поиска инвесторов. По словам председателя правления АО «Укрзализныця» продолжает развивать транзитный потенциал Украины, в частности, благодаря транзитным железнодорожным маршрутам из Китая», — говорится в пресс-релизе.

Cпасти от коррупции

По словам Гончарука, Киев рассчитывает, что «немецкая эффективность и нулевая терпимость к коррупции» изменит ситуацию в «Украинской железной дороге». Ранее компанию преследовала чреда коррупционных скандалов. В 2016 году Служба безопасности страны обвинила «Укрзализныцу» в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, которые предназначались для ремонта грузовых вагонов, подвижного состава. Убытки оценивались в 30 млн гривен (или $1,2 млн).

В 2017-м уже бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук

называл предприятие «коррупционным сгустком, который теперь необходимо удалять исключительно радикальными методами».

В декабре 2019 года стало известно, что председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в этом году покинет свой пост. Новостям о кадровых перестановках в главном офисе предшествовало заявление министерства инфраструктуры Украины. Глава ведомства Владислав Криклий говорил, что хочет уволить Кравцова из-за коррупции с грузовыми перевозками. В скандалах фигурировал и тендерный комитет компании.

Ранее компания отчиталась об убытках от пассажирских перевозок. В 2019 году их объем может превысить 12 млрд гривен (почти $500 млн).

Сообщалось также, что в тот же год за собственные средства компания закупила 18 новых вагонов. Еще 26 было оплачено авансом, их ожидают получить в 2020 году. Потраченная сумма не разглашалась.

Как ранее сообщал директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев, изношенность электропоездов переменного тока оценивается в 91,63%, постоянного тока — 83,73%, дизель-поездов — 97,21%. На начало прошлого года, по его словам, в капитальном ремонте нуждались 157 электропоездов и 73 состава дизельных поездов. Для этих работ нужны были более 6 млрд гривен.

Украинская железная дорога эксплуатирует электрички, которым уже более 50 лет. И парк нуждается в их немедленной замене. В нынешнем году подвижной состав должен обновиться, поскольку должны поступить 40 новых локомотивов от General Electric серии TE33AC. Каждый из них оценивался в почти $4,68 млн.

Немцы могут помочь решить часть проблем, которые есть у украинской компании, говорит член совета директоров «Финэкспертизы» Агван Микаелян.

«Укрзализныця» застряла в 90-х»,— объясняет эксперт.

И это не только изношенный локомотивный состав и железнодорожные пути, но и устаревшие технологии управления и инфраструктура, перечисляет он. По словам Микаеляна, Украина ограничена в средствах, поэтому если через немецкий оператор будет идти какое-то финансирование, то это весьма разумное решение для Киева.

«Украинские железные дороги» действительно нуждаются в реформировании, отмечает в беседе с изданием заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Кроме немецкого порядка, там нужны очень серьезные капиталовложения», — добавляет эксперт.

При этом, по его словам, наверняка, встанет вопрос с возвратом инвестиций. «Население на Украине резко обеднело, а, следовательно, не сможет тратить значительные средства на поездки», — продолжает Жарихин. Есть и другая проблема – нетерпимость немцев к коррупции.

«Те грузины, литовцы, американцы, которых привлекало именно для этой цели государственное управление Украины, — они как-то растворялись в этой коррупции. Я боюсь, что и немцы — люди, конечно, крепкие, — но все-таки люди, могут тоже не выдержать в этом общем коррупционном пространстве», — говорит заместитель директора Института стран СНГ.

Без серьезной борьбы с коррупцией реформировать предприятие невозможно, считает он.