Жизнь после санкций: что происходит с «Северным потоком — 2»

К строящемуся российскому газопроводу «Северный поток — 2» пришло судно Stril Explorer под норвежским флагом, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Судно, арендуемое шведской компанией MMT SWEDEN, занимается инспекцией таких трубопроводов, что не подпадает под санкции США.

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Сейчас оно находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных навигационного портала Marinetraffic.

Оператор газопровода Nord Stream AG, подконтрольный «Газпрому», заключил трехлетний контракт с MMT Sweden в мае 2017 года. Компания проводит наружную инспекцию труб газопровода. Она предполагает визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением (ROV) по всей длине трассы.

Норвежский корабль – не единственное судно, продолжающее работать на «Северном потоке — 2». Так, судно специального назначения Rockpiper продолжает работы на газопроводе в финском секторе Балтийского моря.

Ранее оператор проекта подтвердил, что строительные работы на «Северном потоке — 2» продолжаются.

«Такие работы, как завершение выходов на берег и морские работы по стабилизации газопровода, продолжаются в соответствии с планом. Чтобы сохранить целостность трубопровода, осуществляется постукладочная наброска камней на морском участке в водах России, затем Финляндии и Швеции», — сказал Eurasia Daily Пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

По его словам, в настоящее время уложено более 2300 километров газопровода из 2460 километров. То есть он готов примерно на 93%.

Ранее трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire, а также суда снабжения швейцарской компании Allseas прекратили работы. Это произошло за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о военном бюджете США, в котором также прописали санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В результате компания отказалась от достройки трубы.

После введения американских санкций глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия достроит газопровод «Северный поток — 2» своими силами.

Основным вариантом строительства «своими силами» эксперты называли использование судна «Академик Черский», которое находится в собственности «Газпрома».

Ранее такой сценарий описывал глава Минэнерго Александр Новак. Чиновник пояснял, что для работ над «Северным потоком — 2» это судно необходимо дооборудовать. При этом в эксплуатацию газопровод будет введен в 2020 году, указывал Новак.

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — говорил он.

12 января канцлер Германии Ангела Меркель осудила ограничения со стороны США и призвала завершить строительство газопровода. Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», — сказала канцлер. По ее словам, несмотря на американские ограничения, строительство газопровода «Северный поток — 2» разрешено европейским законодательством.

«Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но, надеюсь, до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — отметил в свою очередь Путин.

В настоящее время осталось достроить участок трубы в датских водах. Копенгаген долго не выдавал разрешение на строительство.

Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

Мощность двух ниток газопровода оценивается «Газпромом» в 55 млрд кубометров в год. Помимо России, проект финансируют пять европейских компаний ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.