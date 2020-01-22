Из Давоса виднее: оптимизм Грефа и метаморфозы Орешкина

Пока в Москве завершалось формирование нового кабинета и ставились новые цели перед правительством, российская делегация в Давосе рассказывала о достижениях.

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В щекотливую ситуацию на форуме попал глава российской делегации Максим Орешкин. Так, бывший министр экономического развития, прибывший в Швейцарию в должности и.о., в ходе сессий уже получил статус экономиста, поскольку в новое правительство не вошел и лишился своего портфеля.

Однако он вынужден был высказывать свои оценки по России, поскольку был заявлен как спикер сразу на нескольких сессиях.

Орешкин заявил, что неравенство в России все еще чрезвычайно высоко, хотя его уровень постепенно снижается.

Свое мнение он высказал на панельной дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста» в «Русском доме».

По его словам, ситуация с глобальным неравенством улучшается за счет активного роста развивающихся экономик, таких как Китай и Индия. Одним из таких государств стала Россия, однако улучшение значений происходит недостаточно быстро.

«Несмотря на то, что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини [индекс неравенства доходов] в России плавно сокращается», — пояснил экс-министр, добавив, что страна движется в правильном направлении.

По мнению Орешкина, исправить ситуацию помогли принятые в 2012-м майские указы президента по зарплатам в сфере образования и здравоохранения.

На другой сессии в Давосе бывший чиновник, которого по слухам прочат в помощники президента Владимира Путина по экономике, вынужден был оправдываться перед зарубежными спикерами в ответ на обвинения в многочисленных нарушениях прав бизнесменов в РФ. По его словам, в Россию идут «миллиарды долларов инвестиций», а значит международные инвесторы доверяют стране.

Другие члены российской делегации рассуждали в Давосе о росте экономики. Они были весьма оптимистичны.

Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также участвующий в Давосском форуме, отметил, что Россия может выйти на рост ВВП 3% в следующем году.

«Мы считаем, что рост в этом году (экономики) будет около 2%, может чуть выше, но уже через год вполне реалистично выйти на рост в 3% экономики, мы считаем, что все предпосылки для этого есть», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в 2018 году рост ВВП России составил 2,3%, и это было рекордом, в котором сомневались аналитики. До этого, в 2017-м году, показатель составлял всего 1,5%.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска между тем заявил, что ответственность «за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности» лежит на Банке России. Он уверен, что ЦБ должен не только бороться с инфляцией, но и создавать рабочие места.

Поделился своим мнением и глава Сбербанка Герман Греф, который также находится в Давосе. Он заявил, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Об этом Греф заявил в среду, в интервью телеканалу CNBC.

«Я очень оптимистичен. Я считаю, что у России есть исторический шанс значительно улучшить свою экономическую политику и достичь экономического роста выше среднемирового уровня. Я думаю, выше 4% или даже 5%, и 6% — это то, что нам необходимо. Если экономическая политика будет более эффективной, то этого вполне можно достичь», — сказал он, отвечая на просьбу журналиста оценить мнение международных экономических экспертов, считающих, что годовой экономический рост России благодаря проведению реформ может превысить 4%.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» аналитики не настолько позитивны. Они не очень высоко оценили как успехи предыдущего кабинета, так и не ждут резкого роста экономики с приходом правительства Михаила Мишустина.

Как заявлял президент России Владимир Путин одна из главных задач нового правительства — ускорения экономики. По его словам, рост должен превысить среднемировые темпы роста в 2021 году.

Как прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets, на данный момент он не менял своих прогнозов в связи с приходом нового правительства. «Я рассматриваю влияние перемен как нейтральное», — заявил он.

В частности, в 2020 году рост экономики составит 2%, цены вырастут на 3,5-3,7%, а средний курс доллара составит 64 рубля, прогнозирует эксперт.

«Некоторые инициативы Путина в социальной сфере, скорее всего, помогут снизить уровень бедности и поддержать рост реальных доходов населения. Вместе с тем влияние на макроэкономические показатели, как мы полагаем, будет ограниченным и отложенным во времени», — отмечает Тихомиров.

Новый кабинет министров не приведет страну к экономическому процветанию, уверен Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал».

«Председатель правительства — пусть и эффективный, но налоговик. Михаил Мишустин задал повестку работы правительства как достижение результатов в реализации нацпроектов. То есть ставка остается прежняя — на экономическую мобилизацию административными методами. Для «раскачивания» экономике необходимо увеличение частного сектора, то есть нужна масштабная приватизация. А про это пока речи не идет. Пока все государственные экономические движения, пусть ненамеренно, ведут экономику России к застою», — говорит он.

Аналитик ПСБ Денис Попов считает, что рост реального ВВП России в 2020 году составит 1,9% и всего 1,5-2% — в 2021 году.