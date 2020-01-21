Запас, как перед войной: зачем России столько золота

По итогам прошлого года Центробанк увеличил монетарный запас драгметалла на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 млн унций). Это следует из данных ЦБ. За прошлый год доля золота в резервах нашей страны выросла с 18,5% до 19,9%.

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Таким образом, России удалось удержаться на пятом месте мирового рейтинга. На эту позицию Москва попала в 2018 году, потеснив из «пятерки» Пекин. Согласно официальным данным, на конец декабря прошлого года резервы золота у Пекина составили 62,64 миллиона унций (1948 тонн).

Впрочем, от лидера Россия отстает довольно сильно: золотые запасы США — 8 133,5 тонны. Германия владеет 3 370 тоннами. В Италии хранятся 2 452 тонны драгоценного металла, во Франции — 2 436 тонн.

Аналитики из Лондона выражали опасения в связи с активными закупками Москвой золота. Россия рвется в мировые лидеры по запасам драгоценного металла и скоро сможет обогнать Италию и Францию. Активные закупки Москвой золота для пополнения резервов являются «плохим знаком» для всего мира, писало издание Daily Express из Великобритании: «У кого золото, у того и власть».

Как неоднократно указывали эксперты, золото — это традиционный защитный актив, в который «уходят» все инвесторы в период нестабильности на мировом рынке.

Россия начала активно покупать драгоценный металл после присоединения Крыма в 2014 году. Как объяснял зампред Банка России Дмитрий Тулин, золото является стопроцентной защитой от правовых и политических рисков. По его словам,

вклады в иностранных банках могут быть арестованы или заморожены, бумажные деньги грозит съесть инфляция, а вот с золотом таких проблем не произойдет.

Это видно на примере других стран. Когда против Тегерана были введены жесткие ограничения, страна продолжала торговать нефтью — и часть операций осуществлялась в золоте.

«Запасы драгоценного металла в России сейчас примерно сопоставимы с запасами Российской империи накануне Первой мировой войны. На протяжении последних нескольких лет РФ занимает первое место в мире по темпам прироста таких резервов. Золото находится на территории России и представляет собой «антикризисную подушку» — оно всегда считалось наиболее стабильным вариантом сохранения средств в периоды политической нестабильности, которая влечет за собой обесценивание валют», — говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Впрочем, от покупки бумаг США Россия также не отказывается. Наоборот, начала их снова покупать.

По данным министерства финансов США, в ноябре 2019 года Москва увеличила вложения в американские госбумаги на $794 млн. Таким образом, общая их сумма составила $11,491 млрд.

По сравнению с недавними рекордами это небольшая сумма. Так, в феврале 2013 года Россия держала в американских гособлигациях $164,3 млрд. Но тенденция на наращивание таких вложений очевидна.

«Сейчас есть возможность для РФ заработать на американских ценных бумагах — так почему бы этого не сделать? Тем более, что за последние десять лет Россия сократила долю ценных бумаг США в своем портфеле до минимума», — комментировал ситуацию Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.

При этом вложения в драгоценный металл Россия будет и дальше наращивать, убеждены эксперты.

«Интерес к золоту сохранится и в следующем году. Предвыборный год в США должен стать достаточно напряженным, что негативно отразится на финансовых рынках, риски глобального кризиса увеличиваются, а центробанки продолжат стимулировать экономику путем низких ставок. Цены на золото вполне могут вернуться к отметкам восьмилетней давности — $1700», — считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

К тому же Москва приобретает большую часть металла у отечественных производителей, что можно рассматривать как одну из мер по поддержке экономики.

«Динамика цен на золото продолжит определять спрос со стороны инвесторов и биржевых инвестиционных фондов. Сейчас даже в условиях выраженного аппетита к риску цены на золото остаются стабильными в районе $1550 за унцию. Однако мы считаем, что цены на золото со второго квартала перейдут к снижению на фоне улучшения экономической конъюнктуры. По нашим оценкам, среднегодовая стоимость унции золота составит около $1492, хотя не исключаем поводов для повышенной волатильности и роста цен на золото, например, из-за геополитики», — говорит, в свою очередь, главный аналитик ПСБ Роман Антонов.