Ждать недолго: когда полностью откроют Египет

Первые рейсы на курорты Египта могут отправится в конце апреля — начале мая, если очередная инспекционная проверка завершится успешно, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Российская делегация, которая проверяет аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе на авиационную безопасность, пробудет в стране до 24 января.

При этом в организации не исключают, что первыми на курорты полетят регулярные перевозчики.

Проверки эксперты из России проводят уже четвертый год подряд. В 2015 году авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта на российском лайнере. Самолет «Когалымавиа» Airbus A321, летевший по рейсу Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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То, что проверки длятся до сих пор, связано с высоким уровнем террористических угроз в Египте, а также относительно слабой государственной и авиационной системой антитеррористической борьбы, указывает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«В аэропортах Египта не только проблемы с досмотром пассажиров, но и проблемы с проверкой собственных сотрудников», — говорит авиаэксперт, вспоминая, что бомбу на российский лайнер в 2015 году пронес сотрудник аэропорта.

Но египетские власти утверждают, что в 2018 году количество терактов резко сократилось. По их данным, произошло всего восемь атак террористов, в то время как в 2014 году было совершено 222 теракта, в 2016 году — 199, в 2017 году — около 50. В течение 2019 года, на основе информации СМИ, было известно о трех крупных инцидентах с жертвами на территории Египта. В одном из нападений в ушедшем году самодельное взрывное устройство сработало вблизи пирамид Гизы рядом с туристическим автобусом.

Вряд ли проверки идут гладко. Около двух месяцев назад европейская делегация выдала неутешительный вердикт. Как писала газета The Independent, эксперты Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) признали полеты над Синайским полуостровом высоко рискованными. Это предупреждение будет действовать до 30 марта 2020 года.

Между тем в 2019 году власти Великобритании отменили запрет своим компаниям на полеты в Шарм-эш-Шейх, который был введен по той же причине — из-за теракта 2015 года. Первый рейс состоялся 19 декабря.

Однако может ли очередная проверка специалистов из России стать последней и завершиться положительным итоговым заключением, неизвестно. В Росавиации не комментируют вопрос инспектирования египетских аэропортов и начало возобновления полетов в Египет, ответили в пресс-службе.

Тем не менее решение о старте перевозок будет принимать правительство России, напоминает Роман Гусаров. При этом перевозчикам все равно понадобится дополнительное время на восстановление авиасообщения.

За морским загаром

Несмотря на отсутствие чартерных рейсов в Египет, в 2018 году авиасообщение между Москвой и Каиром восстановили. Поэтому у туроператоров есть предложения для путешествий по Египту, но только через столицу арабской республики.

Как только власти разрешат чартерные рейсы в Египет, спрос на турпакеты увеличится, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Если до запрета в Египте отдыхали по 2,6 млн туристов в год, то сейчас порядка 150 тыс. человек, отмечает он. Это те, кто готов к самостоятельным путешествиям или транзитным перелетам через Каир.

«Чтобы достичь докризисных цифр, потребуется минимум полгода. Есть некая инертность, она непродолжительная, это будет около трех месяцев. На запуск продаж, на получение допуска, планирование», — перечисляет Горин.

В 2019 году Египет принял 13 млн туристов. Арабское государство в 2020 году могут посетить 15 млн туристов, заявляли ранее во Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Этот пробел в несколько миллионов туристов как раз и могли бы закрыть россияне. У страны пирамид есть отложенные спрос со стороны российских туристов — это те люди, которые не путешествуют по другим странам, а ждут, когда откроется именно Египет,

рассказывает «Газете.Ru» собеседник из АТОР.

По его словам, восстановление спроса на Египет может занять около года. Потенциал российского рынка эксперт оценивает в 2,5 млн туристов в год.

Сейчас желающие отдохнуть на Красном море туристы пользуются более долгим и неудобным путем. Для того чтобы добраться до курорта Египта, вместо прежде пятичасового прямого перелета придется потратить около восьми часов со стыковкой. Это сдерживающий фактор, считает Горин.

«За это время можно в Таиланд долететь», — напоминает представитель туриндустрии.

В настоящее время туры в Египет можно найти по 80-100 тыс. руб. В итоге цены с чартерными рейсами будут «интереснее» тех, что есть сейчас, резюмирует Горин. Они могут быть выгоднее на 20-30%.

Однако бюджетные варианты можно найти и сейчас. Туроператор Tez Tour в настоящее время единственный в России, у которого в наличии есть предложения по турам в Египет с авиаперелетом через Каир. Оттуда, конечно, туристам потребуется трансфер до курортов.

Например, стоимость туров на зимние даты с авиаперелетом, недельным проживанием в отеле и питанием «все включено» начинается от 43 300 рублей. Туры в Египет по-прежнему востребованы как летом, так и зимой, рассказали «Газете.Ru» в Tez Tour.

«В целом спрос на туры в Египет на зимние даты вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом востребованность направления для отдыха в период новогодних праздников и на январские даты увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом», — подсчитал туроператор.

В компании отмечают, что в настоящее время активные бронирования идут на даты с января по апрель, в то же время большой интерес представляют туры по раннему бронированию. При этом 50% и 25% туристов отдают предпочтение Шарм-эш-Шейху и Хургаде соответственно. Это самые популярные точки российских туристов.

Оперативный комментарий от Ростуризма получить не удалось.