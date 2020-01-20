Плата за молодость: кому спишут долги

Москвичам предложили простить долги. Но не всем, а молодым семьям до 30 лет. Согласно предложению, государство может помочь списать долги по кредиту на первую машину, покупку квартиры или получение образования.

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«Газета.Ru» обратилась за комментарием к автору этого предложения. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов сообщил, что предложение исполняющей обязанности вице-премьера Татьяне Голиковой было направлено 20 января. На момент беседы подтверждения о получении не поступало. Однако ответ ожидается в течение 30 дней, добавил собеседник «Газеты.Ru». По словам Чернышова, если инициатива получит продолжение, то молодым семьям нужно будет подавать заявку на списание долгов через МФЦ.

«Цель эксперимента — освободить от стресса и дать второй шанс молодым москвичам. Многие, вступая сегодня в брак, думают не о том, как построить отношения, сохранить любовь, воспитать детей, а о том, как заплатить за квартиру, которая куплена в кредит, машину, которая куплена иногда не для того, чтобы кататься и путешествовать, но по большому счету иногда работать на этой машине. Думают о том, где бы найти деньги для того, чтобы пройти процедуры, связанные с ведением беременности, и другие вещи. И все это накапливается, как долговая масса, очень сильно и критически становится ситуация», — пояснил парламентарий.

Этот эксперимент был бы крайне интересен для Москвы как для субъекта с профицитом бюджета, полагает депутат.

«Это снизит, во-первых, политическое напряжение в обществе. А с другой стороны, это будет не вклад в конкретного человека, а по большому счету вклад в инвестиции.

Молодой человек без долгов сможет уже, пересмотрев подход к этим долгам, поняв трудности, с которыми сталкиваются люди, взявшие кредиты, иначе формировать свой бюджет»,— объяснил свою позицию Чернышов.

По его словам, реализовать проект было бы правильно, поскольку это позволит молодым людям заниматься подготовкой будущего поколения, а также поиском интересной работы. «А не тому, чтобы гробить себя, все свои ранние годы жизни, работая на трех-четырех работах, а потом уже с 40-50 лет иметь большие проблемы со здоровьем»,— указал инициатор предложения.

Московские власти пока никак не отреагировали на подобное. «Газета.Ru» направила запрос в пресс-службы мэра Москвы и правительства столицы. Оперативного ответа получить не удалось.

Больше кредитов не выдадут

В случае успеха предлагается эксперимент расширить географически.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что если долги спишут, это приведет к тому, что кредитов будут выдавать меньше.

«Не будут давать кредитов, когда спишут эти долги. Можно, конечно, списать все кредиты, все долги, ипотечные, можно списать разные долги, но при этом надо понимать последствия», — подчеркнул Аксаков.

Эта идея вызвала у него скепсис. «Тем более сейчас проценты по кредитам снижаются, мы говорим о стимулировании кредитования», — продолжил он свою мысль.

Ранее исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» показало, что самые закредитованные — это молодые заемщики в возрасте от 26 до 30 лет.

По состоянию на конец 2019 года,

в Москве физические лица имели задолженность более 2 трлн рублей.

Об этом свидетельствует статистика Банка России.

Январский популизм

Опрошенные «Газетой.Ru» банковские эксперты назвали идею о списании долгов молодежи популизмом.

«Это чистой воды популизм», — прокомментировал «Газете.Ru» директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что проблема есть. «Проблема связана с тем, что трудно найти работу в целом ряде мест. В целом ряде других мест трудно найти высокооплачиваемую работу, даже если у человека есть необходимая квалификация и знания», — сказал Солодков.

Однако для решения проблемы необходимо не долги списывать, а улучшать инвестиционный климат в стране, чтобы у россиян была возможность зарабатывать. По словам эксперта, властям необходимо заняться бизнес-климатом, чтобы инвесторы создавали новые рабочие места. Собеседник «Газеты.Ru» подчеркнул, что до сих пор нереализованной осталась задача президента России Владимира Путина, который еще в 2012 году поручил к 2020 году создать и модернизировать 25 млн рабочих мест.

«У нас к 1 января 2020 года должно было образоваться 25 млн высокотехнологичных мест. Вопрос: где места?» — указал Солодков.

В то же время просто так списать долги банки не могут, в итоге для этого могут потребоваться бюджетные средства, обратил внимание ведущий аналитик портала BankoDrom.ru, младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его словам, внешне данное предложение выглядит как популизм.

«Во-первых, банки списать просто так не могут в силу того, что они просто должны убытки закрыть. Теоретически это возможно, но, скорее всего, тогда потребуются вливания бюджетных средств, чтобы банкам компенсировать эти потери, что довольно сложно даже экономически, юридически и так далее», — рассуждает Путиловский.

Кроме того, выбор именно Москвы не очень логичен, считает он: почему не более бедный регион был предложен?. Эксперт напоминает, что принцип помощи от властей в настоящее время носит адресный характер. А списание долгов по географическому признаку, тем более достаточно крупных, поскольку квартиры в Москве даже для молодых семей довольно дорогие, вряд ли вписывается в эту картину.

«Во-вторых, дискриминация по возрасту. В 31 год — это тоже семьи достаточно молодые», — заметил он, напомнив, что по программе «Молодая семья» таковой считается союз родителей в возрасте до 35 лет.