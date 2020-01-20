Бедным и не снилось: сколько денег у богатых

В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International. Эксперты публикуют исследование каждый год накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Реклама

Авторы доклада основывались на позициях рейтинга, который сформировал Forbes в прошлом году. На тот момент богатейшие 2153 миллиардера владели $8,7 трлн. В то же время данные ежегодного отчета об уровне доходов домохозяйств более чем в 200 странах показали, что совокупное состояние 4,6 млрд человек, среди которых миллиардеров нет, не превышает отметки в $8,2 трлн.

Любопытно, что

всего 1% людей планеты имеют на своих счетах вдвое больше средств, чем 6,9 млрд менее удачливых человек.

Авторы исследования указывают, что это «огромный разрыв», попутно утверждая, что темпы роста экономического неравенства давно вышли из-под контроля властей. «Если бы правительства государств более активно работали над сокращением неравенства и ежегодно сокращали этот показатель хотя бы на 1%, то уже к 2030 году за гранью нищеты находилось бы на 100 млн человек меньше, чем сейчас», — отмечается в исследовании.

В качестве возможных мер исследователи называют увеличение налогов для богатого населения, справедливое перераспределение неоплачиваемой работы внутри домохозяйств и обеспечение наиболее уязвимых групп правом голоса по вопросам систем, норм и сервисов, которые влияют на их жизнь. В то же время представители Oxfam предлагают ввести налоговые послабления для тех, кто занят неоплачиваемой работой по дому и уходу за больными.

С бедностью в основном борются через социальные программы и введение прогрессивной шкалы подоходного налога, но это только часть решения, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. «Кроме этого, нужно стремиться повышать качество образования, стимулировать экономический рост, что может помочь созданию высокооплачиваемых рабочих мест и снизить бедность», — отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, добавляя, что наибольший перекос в доходах наблюдается в развивающихся странах Африки и Латинской Америке.

Между тем первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал винит в разрыве доходов экономическую систему. «Небольшая часть людей, имеющая в собственности средства производства (фабрики, заводы, поля и пароходы), постоянно увеличивает свою прибыль, сокращая издержки. В качестве издержек выступают беднейшие слои населения и социальные обязательства», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Миллиардеры мира пока лишь упрочивают свое положение. По подсчетам Bloomberg, совокупное состояние 20 самых богатых людей с 2012 года увеличилось вдвое: с $672 млрд до $1397 млрд. Согласно рейтингу, богатейшие люди мира сейчас — глава Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос, у них по $116 млрд. В двадцатку также входят Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг, Бернар Арно и Ларри Пейдж.

Между тем главным инструментом в борьбе с бедностью должно стать не ущемление миллиардеров, а создание рабочих мест, считает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. «Необходимо обеспечить наличие учебных заведений в местах, где они либо отсутствуют, либо на низком уровне, а затем создавать под выпускников рабочие места. Этого можно достичь путем повышения налогов для богатых и на их деньги создать новые предприятия, либо дать им возможность самостоятельно инвестировать какую-то часть капитала для покрытия таких нужд. При этом стоит отметить, что периодически богатейшие люди планеты делают подобные инвестиции», — указывает собеседник «Газеты.Ru».

Женский вопрос

Помимо объективных проблем бедности, авторы доклада поднимают вопрос гендерного неравенства. В Oxfam подсчитали, что неоплачиваемая работа женщин от 15 лет и старше ежегодно оценивается по меньшей мере в $10,8 трлн, что втрое больше объема мировой технологической индустрии. «Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных женщин, которые ежедневно занимаются тяжелой неоплачиваемой работой — уборкой, приготовлением пищи, а также уходом за детьми и пожилыми», — сетуют авторы доклада.

Согласно свежему исследованию Всемирного банка, только шесть стран мира не разделяют население по половому признаку. В число лидеров вошли страны Европы: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Они получили от банка максимальные 100 баллов.

Наибольшего прогресса в преодолении гендерного неравенства в последние пять лет удалось достичь Швеции. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Стокгольм обгоняет все развитые страны по трудовой занятости женщин:

за прошлый год в государстве были трудоустроены 78% шведок.

При этом у мужчин аналогичный показатель не превышал 57%. Больше всего женщин работают в бюджетном секторе страны. Так, численность женщин в правительстве составляет 55%, в парламенте — 57%. Также много женщин работают в сфере образования и услуг.

В России наблюдается менее позитивная динамика. За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует статистика Росстата. При этом аналогичный показатель среди мужчин был на порядок выше и составил 67,8%. Кроме того, женщины зачастую получают на треть меньше своих коллег мужчин за аналогичные обязанности.

Тем не менее экономисты видят в этом некоторые плюсы. По мнению Вячеслава Абрамова, если женщина зарабатывает 50% от бюджета пары, то это зачастую ставит под угрозу брак. «Считается, что мужчина должен зарабатывать больше, вследствие этого зачастую сами женщины искусственно занижают свою возможность зарабатывать больше», — объясняет эксперт.