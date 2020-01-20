Весенняя надбавка: когда за первенца начнут платить

В настоящее время депутатами ведется активная работа для выполнения задач президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, заявила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Ранее в Госдуме допустили, что выплаты можно будет оформлять уже весной.

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По словам Вторыгиной, все необходимые документы должно внести правительство — и пока они еще не поступали.

«Нам нужно изменения в бюджет вносить по всем посланиям президента. Это не секундное дело», — отметила парламентарий.

Как только необходимые законопроекты поступят на рассмотрение депутатам, в Госдуме их задерживать не будут, пообещала Вторыгина.

«Я пока не могу сказать точные даты, это не от нас зависит, от правительства. То, что мы ведем огромную работу, чтобы как можно скорее все это сделать, это да, вместе с правительством. Но пока законопроекта еще нет. Потому что сейчас нужно однозначно внести изменения в бюджет срочно. Но Госдума точно не задержит», — сказала она.

«Но завтра что будет? Завтра у нас большая фракция, может, уже завтра все будет внесено. Посмотрим», — добавила депутат.

Ранее член комитета Госдумы про труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» допустила, что россияне уже с марта и апреля смогут оформлять документы на получение пособия на детей.

В настоящее время правительство активно готовится к рассмотрению необходимых законопроектов для выполнения поручений, данных в послании Федеральному собранию 18 января. Президент России Владимир Путин тогда сообщил о новых планах социальной политики.

В частности, предполагается с 1 января 2020 года начислять материнский капитал на первенца (ранее были выплаты лишь со второго ребенка в семье) в размере 466 617 руб. А после доплачивать по 150 тыс. руб. при рождении следующего ребенка в семье. Если семья не получала ранее пособия на первого ребенка, то получит на второго сразу итоговую сумму в 616 617 руб. При третьем новорожденном предполагается, что государство погасит ипотечный кредит семьи на 450 тыс. рублей.

Материнский капитал — это инструмент государственной поддержки семей с детьми. Впервые выплаты стартовали в 2007 году. Теперь программу должны продлить до 31 декабря 2026 года. И это только «минимум», подчеркивал в своем послании Путин.

Чтобы воплотить поставленные задачи в реальность, властям необходимо внести поправки в нынешнюю версию законов «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи». Об этом «Известиям» сообщили в Совете Федерации. Кроме того, изменения последуют и в Бюджетный кодекс, рассказала Бессараб.

«Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — отметила она.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уточнил в беседе с «Известиями», что основная подготовительная работа уже проведена. Однако впереди — анализ законопроектов, необходимых для выполнения задач, поставленных президентом, добавил Рязанский.

Исполняющий обязанности главы Минтруда Максим Топилин оценивал расходы бюджета на выплату увеличенного маткапитала в 2020 году в около 100 млрд руб. Для этого, по его словам, потребуются поправки как в федеральный бюджет, так и бюджет Пенсионного фонда. В том числе пересмотра потребуют и региональные бюджеты, отмечал Топилин.

В своем послании 2020 года Владимир Путин подчеркнул, что «сбережение и приумножение народа — высший национальный приоритет».

Российский президент признал, что семьям с детьми в настоящее время оказывается недостаточный уровень поддержки.

«Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — сказал Путин.