Самый богатый: глава LVMH обогнал создателя Amazon

Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно опередил в списке самых богатых (по мнению Forbes) основателя Amazon Джеффа Безоса. Таким образом Арно стал самым состоятельным человеком в мире, свидетельствует постоянно обновляющийся рейтинг журнала.

Реклама

В этом году лидер списка меняется впервые, но как отмечает издание, скорее всего, это не последняя рокировка.

«Джефф Безос больше не самый богатый человек в мире — по крайней мере, пока. Состояние основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon сократилось на $760 млн — до $115,6 млрд после того, как акции компании в пятницу [17 января] просели на 0,7%», — пишет издание.

Этой потери хватило для того, чтобы успешный бизнесмен перешел с первого места на второе.

Арно смог подняться в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, благодаря подорожанию акций конгломерата Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Их стоимость повысилась на 0,7%, а состояние француза увеличилось на $1,9 млрд. В настоящее время оно оценивается в $117 млрд. Еще четыре месяца назад, когда Арно появился на обложке Forbes, состояние главы производителя предметов роскоши LVMH было $102 млрд.

Как отмечал Bloomberg в конце 2019 года, состояние французского бизнесмена по итогам года выросло больше, чем у других миллиардеров. Так, агентство подсчитало, что Арно всего за один год разбогател на $36,5 млрд.

«Если сравнивать нас с Microsoft, то можно сказать, что наша компания не такая уж и большая. Но это только начало», — говорил Арно Forbes несколько месяцев назад.

Тем не менее глава холдинга LVMH, владеющего такими брендами, как Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon и др., богаче сооснователя Microsoft Билла Гейтса на $7 млрд.

Таким образом, Бернар Арно обгоняет его и других миллиардеров мира. В пятерке лидеров рейтинга в настоящее время находятся Арно, глава Amazon Джефф Безос, имеющий $115,6 млрд, Билл Гейтс с состоянием $110,6 млрд, а также инвестор Уоррен Баффетт и основатель Facebook Марк Цукерберг. Их состояния оцениваются в $90,6 млрд и $82,2 млрд соответственно, отмечает Forbes.

Издание обращает внимание, что Гейтс мог бы быть богаче и занимать первую строчку рейтинга, если бы не пожертвовал более $35,8 млрд на благотворительность.

Повышение стоимости акций не единственная победа компании Арно LVMH в 2020 году. Forbes считает, что этот год начался для конгломерата «триумфально». Недавно принадлежащий группе инкубатор бьюти-брендов Kendo выкупил остававшуюся долю косметического бренда Kat Von D. Кроме того, ранее LVMH приобрела второй по величине алмаз в мире. Размер неограненного алмаза можно сравнить с теннисным мячом. Компания купила драгоценный камень в 1758 карат у компании Lucara Diamond.

Кстати, он может пригодиться Арно, так как в ноябре конгломерат заявил о готовности купить легендарный ювелирный бренд Tiffany & Co. за $16,2 млрд. Голосование акционеров Tiffany запланировано на 4 февраля.

В одном из материалов Forbes отмечалось, что французский бизнесмен постоянно следит за финансовыми показателями своих брендов, в особенности за акциями Louis Vuitton — «денежной машины» конгломерата. По оценкам аналитиков, именно эта часть холдинга приносит до 47% прибыли и почти четверть доходов LVMH за 2018 год. Тогда общая сумма составила $54 млрд.

«В чем кроется секрет успеха таких брендов, как Louis Vuitton и Christian Dior? Все дело в двух аспектах, которые могут противоречить друг другу: эти бренды существуют вне времени и при этом современны как никогда. Это словно огонь и вода», — считает глава LVMH.

Издание отмечает, что благодаря парадоксу, о котором говорил Арно, компании группы LVMH, а их более 70, получают рекордные продажи и прибыль. Это, в свою очередь, способствует росту стоимости акций конгломерата, которые за последние почти четыре года подорожали почти втрое. Вместе с тем семья Бернара Арно владеет 47% акций.