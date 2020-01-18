«Чрезмерное неравенство»: МВФ предупреждает о кризисе

Неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, и это обычно происходит перед финансовым кризисом. С таким предупреждением выступила директор — распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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Заявление она сделала во время презентации исследования «Финансовые услуги и неравенство» в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.

За последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти, отметила она.

В качестве примера глава МВФ привела Великобританию, где 10% богатейших жителей обладают состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения.

Как считает Кристаллина Георгиева, точно такая же ситуация наблюдается и во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития, где неравенство доходов уже достигло рекордных значений.

«В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы — технологии и интеграция — сначала породили «позолоченный век», затем «бурные двадцатые», а в итоге привели к финансовой катастрофе,

— отметила руководитель МВФ. — Мы знаем, что чрезмерное неравенство препятствует росту и размывает устои стран. Оно подрывает доверие внутри общества и доверие к его институтам».

По ее словам, большое неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только «усугубляют проблему». В результате мирового финансового кризиса 2008 года «каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности», отметила Кристаллина Георгиевна.

В новом десятилетии в целом, по ее словам, выросла неуверенность.

«Неуверенность в том, что геополитическая напряженность спадет и мир возобладает. Неуверенность в том, что торговое перемирие приведет к долговременному миру и реформе торговли. Неуверенность в том, что государственная политика в состоянии устранить разочарования населения и нарастающие волнения во многих странах», — добавила Георгиева.

Она подчеркнула, что новое исследование показывает, как при слабом управлении финансовый сектор может усиливать неравенство. По ее словам, эти выводы служат как предостережением, так и призывом к действию.

Георгиева указала на необходимость принятия «мер политики для построения более инклюзивной системы в следующем десятилетии — более безопасной, стабильной, рациональной».

В России разрыв между доходами самых бедных и богатых последние годы сокращается, однако все еще остается высоким, отмечают эксперты.

Так, как сообщала в прошлом году «Российская газета», ссылаясь на слова заведующей лаборатории количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елены Егоровой, разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился за 19 лет с 34 раз до 13.

В 2000-м обеспеченные россияне зарабатывали в среднем в 34 раза больше, чем бедные. Спустя пять лет разрыв сократился до 25 раз, а в 2019 году богатые россияне стали получать среднюю зарплату всего лишь в 13 раз выше зарплаты бедных.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», — отмечала Егорова.

По ее словам, уменьшению разрыва в зарплатах способствует минимальный уровень безработицы в стране, а также сокращение доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума — в семь раз, по данным Росстата.

Однако наших сограждан это вряд ли порадует, поскольку реальные доходы падают уже не первый год подряд и многим приходится жить с получки до получки.

Между тем в начале января эксперты Всемирного банка рассказали о том, что одним из рецептов по дальнейшей борьбе с бедностью в мире будет повышение производительности труда. По словам аналитиков, после финансового кризиса 2008-го темпы роста производительности труда в развивающихся экономиках так и не смогли восстановиться.

В частности, по их данным, в среднем один работник 60% развивающихся стран производит за то же время менее 1/5 того, что выпускает работник развитых экономик. Это и приводит к неравенству в мире, считают эксперты Всемирного банка.