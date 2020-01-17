«Вместе надавим на Мадуро»: Помпео рассказал о санкциях

Соединенные штаты вместе с рядом своих союзников окажут дополнительное давление на власти Венесуэлы – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Реклама

«Вы все должны знать, что новые санкции на подходе. [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро, безусловно, знает, что мы говорим абсолютно серьезно», — заявил дипломат в своей речи перед представителями стран-членов Организации американских государств.

Давление на Венесуэлу будет одной из главных тем седьмого турне госсекретаря США в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна, которое начнется в ближайший понедельник, 20 января.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в Боготе Помпео встретится с президентом Колумбии Иваном Дуке и «поблагодарит колумбийский народ и правительство за принятие более 1,63 миллиона венесуэльских беженцев, спасающихся от коррупции, репрессий и губительной политики Мадуро».

В Сан-Хосе Помпео также поблагодарит президента Коста-Рики Карлоса Альварадо за «постоянное осуждение» «злоупотреблений Мадуро» и за приветствие тех, кто бежит от режима Даниэля Ортеги в Никарагуа, другого члена «тройки тирании, наряду с Венесуэлой и Кубой», как заявляют в администрации президента США Дональда Трампа.

Путешествие Помпео закончится в четверг, 23 января, во Флориде. В Майами глава американского внешнеполитического ведомства поговорит о Венесуэле с губернатором штата Рональдом Десантисом. А в городе Бушнелл он выступит с речью о внешней политике Трампа, которая будет адресована венесуэльской, кубинской и никарагуанской диаспорам Флориды.

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Российская Федерация официально выразила поддержку Мадуро как президенту законно избранному на выборах.

Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Мексика, будучи страной «группы Лима», поддержавшей Гуайдо, не стала присоединяться в этом вопросе к своим соратникам по альянсу.

Европарламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. За соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались.

Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал «первым европейским институтом, сделавшим это». В Европарламенте также призвали внешнеполитическую службу Евросоюза и страны-участницы ЕС поддержать Гуайдо.

Мадуро обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ правительству Колумбии подготовить покушение на него. Он уточнил, что в случае, если на него произойдет покушение, ответственными за это будут Вашингтон и Богота.

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, колумбийской мафии, чтобы они меня убили», — заявил президент Мадуро.

Венесуэла, по данным ООН, находится уже несколько лет в глубочайшем социальном, экономическом и политическом кризисе. Сильная инфляция и нехватка продуктов привели к массовому бегству венесуэльцев в другие страны. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо.

Еще около 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия, 550 тыс. — Перу, 250 тыс. человек уехали в Эквадор.

Весь год в Венесуэле продолжались столкновения между сторонниками и противниками режима. В мае Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы и свергнуть законного президента страны. По словам лидера оппозиции, началась «финальная стадия операции «Свобода».

Гуайдо утверждал, что армия готова перейти на сторону оппозиции. После этого появились сообщения о попытке путча, однако министр обороны Боливарианской республики заверил, что вооруженные силы верны властям и президенту Мадуро.

В сентябре прошлого года в Венесуэлу прибыло два самолета с российским военно-техническим персоналом – об этом сообщил Николас Мадуро. Он отдельно упомянул, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Каракаса.

Тогдашний советник по нацбезопасности главы Белого дома Джон Болтон заявил, что Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку.

Болтон попенял Мадуро на то, что, пока жители страны голодали, в мае 2019 года Каракас заключил сделку с Москвой и заплатил ей $209 млн за оборонный контракт, «чтобы купить ее постоянную поддержку».

«Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы», — подчеркнул Болтон.

В ответ на это посол России в Венесуэле Владимир Заемский указал, что слова Болтона являются «нужной выдумкой» для того, чтобы поддерживать «иллюзию» мнимой угрозы, которую якобы может представлять легитимная венесуэльская власть.