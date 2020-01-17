По указке МВФ: до чего «соросята» довели Украину

Пока в России строят догадки о составе нового кабинета министров, скандал, связанный с правительством, разразился и на Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к «прослушке» совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.

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До этого итоги совещания были слиты в сеть и стали известны широкой публике.

Так, 15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» появились три аудиоролика, на которых были записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским.

«История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому», — гласила подпись под первым роликом.

Премьер просил собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признал, что сам профан в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Кроме того, за столом обсуждалась возникшая пирамида гособлигаций и то, что она тревожит Зеленского.

На другой записи Гончарук констатирует проседание экономики и что в глазах президента виноват будет он с командой, которую он называет «соросятами».

«Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост. Был 4 и 4. А сейчас будет, по некоторым оценкам, 2. И [прозвучат заявления]: ухандохали экономику реформы эти, как сказать, соросята. При крепких хозяйственниках было 4 и 6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», — говорит Гончарук на русском языке, подразумевая проценты роста ВВП.

По его словам, нужно предлагать план, но внятные инициативы не звучат, как нет и четкой картины происходящего.

«Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до $2,5 млрд. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике!» — как бы оправдывался за сказанные слова потом украинский премьер.

В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Однако Владимир Зеленский дал премьер-министру и его правительству шанс работать дальше.

Зеленский уточнил, что дает Гончаруку и его правительству такую возможность при условии, что будут решены некоторые моменты, которые сегодня актуальны для украинцев.

Так, он поручил премьер-министру урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром».

Напомним, до этого наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате премий сотрудникам компании в $46,3 млн в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании несколько миллиардов долларов.

Судя по официальной риторике, на Украине все хорошо.

Рост экономики страны за 2019 год в целом будет близким к прогнозному показателю Национального банка Украины на уровне 3,5%, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

При этом он отмечал, что в четвертом квартале рост экономики Украины замедлился.

«В целом по году наш прошлый прогноз был 3,5%, и мы ожидаем, что если эта цифра и изменится в негативную сторону, то очень незначительно», — сказал Сологуб.

В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году.

Однако рядовые жители страны ощущают изменения в стране совсем не так.

Согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, 14% украинцев считают, что ситуация в стране в 2019 году изменилась к лучшему, 29% — что изменилась в худшую сторону, а относительное большинство - 47% — что ситуация не изменилась.

Самые негативные изменения в 2019 году, по мнению населения, произошли: в уровне цен и тарифов — здесь ухудшение отметили 61% населения, здравоохранении (46%), социальной защите (44%).

Как отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, Алексей Гончарук — действительно «профан» в экономике.

«Он реально не понимает серьезных государственных механизмов регулирования экономики и вопросов бюджетной сферы. Также в этих разговорах Гончарук прямо говорит, что бюджет Украины сегодня работает на зарабатывании денег структурами Ротшильдов и, как он называет, коррупционеров. И поэтому у него нет механизмов, каким образом влиять на экономическую ситуацию в стране», — отмечает он.

То есть на стол Зеленскому попадают «отмазки», почему невозможно реализовать инфраструктурные проекты, поясняет эксперт.

«Например, объясняют, почему отложили известное строительство метро на Виноградарь в Киеве. Восемь лет пытаются сделать это метро. И так во всех сферах», — говорит он.

По его словам, Гончарук и сам нынешний кабинет министров называет «правительством Сороса», потому что все, что они могут, — это выполнять программу Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

По его словам, очевидно, что перед правительством Украины в этом составе в настоящее время на первом месте стоит приватизация.

«За год, который Зеленский находится у власти, ничего прорывного – никаких инноваций, никакого привлечения инвестиций, никаких компаний, которые бы зашли на рынок, – ничего этого нет. Более того, законодательство не меняется, не реформируется. Идут конфликты в борьбе с коррупционерами. Это говорит о том, что на Украине нет сегодня оснований для положительного экономического роста», — резюмирует Перлин.