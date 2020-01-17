Дочерние компании «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, управляющие «Северными потоками», попросили власти ФРГ вывести трубопроводы из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

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Оператор Nord Stream AG передала свою заявку и соответствующие документы 23 декабря, а Nord Stream 2 AG — 10 января. Об этом сообщают принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости» со ссылкой на немецкого регулятора — Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA).

В заявках указано, что компании имеют право на исключение из общеевропейских правил регулирования газового рынка, поскольку есть необходимость защиты прав инвесторов.

Как сообщается, регулятор рассмотрит заявления операторов трубопроводов до 23 мая после необходимых консультаций с государствами - членами Евросоюза.

Без анбандлинга никак

Газовую директиву Европарламент одобрил в апреле 2019 года. В ней речь идет о работе газопроводов на территории Евросоюза, в том числе и российских «Северных потоков».

Во-первых, она предусматривает, что новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС, должны будут соответствовать тем же правилам, которые распространяются на трубы, проложенные по суше.

А это означает проведение процедуры «анбандлинга» — разделения деятельности по добыче и транспортировке газа.

То есть одна компания не может добывать «голубое топливо» и одновременно владеть трубопроводом, по которому газ доставляется в страны ЕС.

Следующее требование — половина мощности трубы должна быть свободна для независимых компаний-поставщиков газа в Евросоюз.

Это может привести к тому, что «Северный поток — 2» останется наполовину пустым.

При этом Германия ранее получила право ограничивать действия Газовой директивы по согласованию с Еврокомиссией.

Еврокомиссия еще в ноябре 2017 года предложила поправки в Газовую директиву, касающихся статуса морских участков трубопроводов, идущих в ЕС из третьих стран. Уточненный документ был подготовлен 8 февраля.

Париж и Берлин тогда согласовали компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволили их утвердить, при этом оставив Германии большие возможности для реализации российского проекта «Северный поток — 2» в обход Украины.

Газовая директива ЕС не действует против конкретной страны, уточнял глава комитета Европарламента и автор законопроекта Ежи Бузек.

«Директива не направлена против кого-либо, ни страны, ни поставщика», — сказал он, выступая на пленарной сессии ЕП накануне голосования депутатов по поправкам к директиве.

В свою очередь закон, имплементирующий в законодательство Германии поправки к Газовой директиве ЕС, вступил в силу 12 декабря прошлого года. В соответствии с ним, антимонопольные нормы будут распространяться на «Северный поток — 2» только в его завершающей части. То есть, на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.

Считается, что Газовая директива призвана закончить эру внешних монополий на газовом рынке Евросоюза.

Удавка на шее ЕС?

Первой «внешней монополией», против которой был направлен закон, стал российский «Газпром». И два его газопровода, действующий и строящийся. Компания Nord Stream 2 AG, созданная для строительства и эксплуатации «Северного потока — 2», принадлежит «Газпрому». Что касается действующего «Северного потока», то Nord Stream AG занималась его строительством и является оператором этого газопровода. А ее мажоритарный акционер — также «Газпром» с долей в 51%.

По российскому законодательству, газовый монополист — единственная компания, имеющая право поставок газа в экспортные газопроводы.

США также предпринимают одну попытку за другой остановить российские энергопоставки в Европу. В конце марта 2019 года палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским поставкам в Европу.

По мнению его авторов, Москва использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны.

Чтобы «поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности», нужна дипломатическая, политическая и финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики, считают законодатели США.

Впрочем, активное противодействие США, скорее всего, объясняется тем, что «Северный поток — 2» ставит под сомнение целесообразность поставок американского СПГ в Европу.

Ранее в Вашингтоне не раз говорили о том, что с помощью этого проекта Европа может впасть в зависимость от поставок из России.

Но Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, хотя многие страны Европы считают, что это «российская удавка» на шее ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия продолжит поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на санкции США.

«Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции», — уточняла свою позицию 11 января Меркель.