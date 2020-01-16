Сценарий катастрофы: России предрекли доллар по 200

Курс доллара в обозримом будущем может вырасти до 200 рублей. Об этом сообщил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

«Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно»,

— отметил Ведев.

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Так, согласно бюджетному правилу, которое стало применяться в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). С этой целью Центробанк в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту. Укрепившийся в результате выросших экспортных доходов курс рубля ослабевает, и достигается его стабильность вне зависимости от колебаний цен на нефть.

Ведев пояснил, что популярная теория о пользе слабой национальной валюты для экономики не совсем справедлива.

«Есть две группы экономических агентов: для одних это хорошо, для других плохо», — сказал специалист.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что вряд ли курс доллара США дойдет до уровня 200 рублей.

«Слабый рубль возможен только в самом крайнем случае. Ослабление валюты в отсутствие очевидных рисков в виде санкций или острых политических конфликтов ни государству, ни самой экономике не выгодно, поскольку чревато рядом последствий. В первую очередь это вызовет паралич важнейших экономических процессов, связанных с внутренней торговлей и производствами. Пострадают торговые связи, в то время как российские резервы и так достаточны за счет сверхдоходов от нефтедолларов», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Также это вызовет новый виток обеднения населения, поскольку подавляющее число потребляемых услуг так или иначе зависит от курса.

«Если говорить о сценариях, при которых возможен такой курс, то это в первую очередь форс-мажорные обстоятельства, сравнимые с присоединением новых территорий к нашей стране и, как следствие, новым витком санкций со стороны Запада. Другая возможная причина — коллапс на нефтяном рынке и стремительное падение мировой стоимости нефти», — поясняет Антонов.

Вряд ли кто-то может предсказать курс доллара в 2020 году на уровне 200 рублей, отмечает Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

«Подобные прогнозы появляются на протяжении последних 10 лет, а курс даже близко не подходил к такой отметке. Чтобы курс упал до 200 рублей за доллар, потребуются полномасштабные санкции против финансовой системы страны, запрет на покупку российского сырья (по примеру Ирана) или же начало военных действий в России», — указывает он.

По словам Дадашева, России как стране-экспортеру выгодно снижение стоимости нацвалюты и в течение следующих 5-10 лет. На этом горизонте курс вполне может постепенно ослабнуть до отметки в 70 рублей за доллар, в том числе благодаря валютным интервенциям Минфина, добавляет эксперт.

По данным официальных торгов ЦБ, курс доллара расчетами «завтра» на 17 января составлял 61,6 рубля за американскую валюту. Курс евро — 68,6 рубля.

«Но в ближайшее время российской валюте ничего не угрожает: политика низких ставок ФРС и ЕЦБ, а также масштабные вливания ликвидности будут способствовать сохранению спроса на отечественные бумаги и положительно влиять на курс рубля», — уверен Арсений Дадашев.

В ближайшее курс доллара в районе 200 рублей практически невозможен,

успокаивает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Для того чтобы курс российской валюты настолько рухнул, нужно наступление рецессии в экономике, обострение торговой войны США и Китая, падение цен на нефть и начало какого-либо крупного конфликта на Ближнем Востоке. По отдельности эти факторы ослабят рубль, но не обрушат», — полагает эксперт.

В 2019 году российская валюта была одной из самых высокодоходных в паре с долларом — прибавила до 13%, подчеркивает Деев. Сейчас высокие нефтяные котировки, выше $60 долларов за бочку сорта Brent, США и Китай подписали торговое соглашение, ситуация на мировом рынке стабилизируется. Чтобы снизить влияние негативных внешних факторов, ЦБ пять раз за последнее время уменьшал ключевую ставку, подхватив мировой тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Так что беспокоиться о курсе в 200 рублей едва ли стоит, говорит он.

«Если говорить о ближайших перспективах национальной валюты, то она будет находиться в диапазоне 61-62 рубля за доллар с возможным выходом к 60 в случае позитивного настроя на рынках», — резюмирует Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».