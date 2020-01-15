Конец войны: Китай и США пошли на сделку

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду, 15 января, соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

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Как и было запланировано, церемония подписания прошла в Белом доме.

«Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение», — прокомментировал Трамп. Он добавил, что собирается «посетить Китай в не слишком отдаленном будущем».

Лю Хэ в свою очередь прочитал письмо председателя КНР Си Цзиньпина.

«Это (соглашение) хорошо и для Китая, и для США, и для мира. Это взаимовыгодное соглашение, которое обеспечит стабильный экономический рост, продвижение мира и процветания и будет служить интересам производителей и потребителей в обеих странах. В то же время это соглашение не направлено против и не затронет законные интересы какой-либо третьей страны и соответствует нормам ВТО», — сказал Лю Хэ.

Первая фаза соглашения предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. СМИ сообщали, что в обмен США отменят некоторые уже введенные пошлины против Поднебесной и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая.

В частности, согласно данным журналистов, китайцы обязались купить различную продукцию четырех отраслей. А именно

сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, еще $35-40 млрд уйдет на американские услуги, наибольшая часть — $75 млрд — будет потрачена на промышленные товары.

Это поможет привести дисбаланс США в торговле с Пекином, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» знаменателю, считают в Вашингтоне.

Также Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав.

Впрочем, американская администрация готова ввести новые пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе.

Переговоры по второй фазе соглашения планируется начать незамедлительно. Как отметил Трамп, они пройдут в «ближайшее время». Ожидается, что страны обсудят снятие оставшихся пошлин.

Масштабная торговая война между странами началась с момента прихода к власти Трампа в 2017 году.

О достижении согласия в переговорах президент Соединенных Штатов объявил в конце 2019 года. На митинге сторонников во Флориде он пообещал, что американская сторона и Китай «очень скоро» подпишут торговый договор первой фазы, сообщало агентство Reuters. Стороны достигли прорыва в переговорах, утверждал американский лидер.

Нынешняя торговая сделка дает некоторые надежды, что 2020 год будет чуть лучше для мировой экономики, чем 2019-й.

Как отмечал Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», в прошлом году торговый конфликт двух стран стал одним из основных факторов воздействия на мировую экономику. Он привел к значительному снижению объемов торговли и спаду производства. Исходя из прогнозов международных институтов, в 2020 году ожидается оживление роста.

Темпы роста мировой экономики незначительно увеличатся с 2,4% в 2019 до 2,5% в 2020 году, в 2021 году — до 2,6%, в 2022 году — до 2,7%. Об этом говорилось в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики».

При этом, как указывал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» китаист Алексей Маслов, торговая сделка означает, что Пекин «подвинулся» под гнетом американских требований.

Несмотря на заверения в дружбе, действия США не останутся без реакции, Пекин нанесет ответный удар — но позже и на абсолютно другом поле, полагает китаист.

«На самом деле Китай никогда не играет на той же площадке, что и его соперники. Это значит, что Пекин не будет и не собирался отвечать США теми же мерами. Китай приобрел огромный опыт после нанесенного по нему удара. Я думаю, что он будет готовить фундаментальные ответные меры. Это касается вытеснения США из традиционных для них рынков. Например, из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока. То есть Китай будет решать проблему с другой стороны», — заключает Маслов.