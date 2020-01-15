Маткапитал на первенца: как власти поднимут рождаемость

Демографическая проблема стала одной из центральных тем сегодняшнего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, «сбережение и приумножение народа — высший национальный приоритет».

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Одним из решений этой проблемы должно стать продление и расширение программы материнского капитала. Так, Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. По его словам, в современных условиях стимулировать только рождение второго ребенка недостаточно.

«Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно.

Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения... Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — заявил президент.

Кроме того, материнский капитал на второго ребенка увеличится на 150 тысяч рублей.

То есть семьи будут получать при рождении первого ребенка 466 617 руб., при появлении второго — еще плюс 150 тысяч рублей. Итоговый размер маткапитала будет 616 617 руб.

Если на первого ребенка выплаты семья не получала, то сумма сразу составит те же 616 тысяч рублей.

«Добавлю: мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. В целом, семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Для целого ряда регионов, городов, областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома», — сказал президент.

Скромные доходы

Владимир Путин назвал низкие доходы россиян острейшей проблемой и угрозой демографии.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. По разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми», — сказал Путин.

Во многих семьях даже когда работают оба родителя, доход «очень скромный», посетовал президент.

По словам Путина, с этого года в России появятся новые меры поддержки, которые должны оказать значительную помощь многодетным, малоимущим и неполным семьям.

Президент напомнил, что с января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Конкретная цифра зависит от региона и установленного там прожиточного минимума ребенка.

Кроме того, в 75 субъектах РФ начались выплаты на третьего ребенка и последующих детей.

Как прокормить детей

Вместе с тем этой поддержки семьям оказывается недостаточно, признал президент.

Для решения демографических проблем и помощи семьям Путин предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами, так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить», — отметил президент.

Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты составят в среднем 5500 рублей, то есть половину прожиточного минимума.

Вместе с тем, если этих выплат семьям не хватит, чтобы иметь доход на уровне прожиточного минимума, со следующего года выплаты удвоятся и составят около 11 тысяч рублей.

По словам президента, необходимо, чтобы оформить эти выплаты можно было максимально удобно, например, через интернет.

Президент попросил правительство и законодателей как можно скорее внести в бюджет необходимые правки, поскольку на меры поддержки потребуются значительные средства.

Обращаясь к Федеральному собранию, президент также пообещал бесплатное горячее питание для школьников. Им будут обеспечивать детей с первого до четвертого класса.

«Не должны чувствовать родители, что они даже ребенка прокормить не могут», — заявил президент.

По словам Путина, в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников. Это почти на шесть млн больше, чем в 2010 году.

«Замечательно, что в наших школах так много детей. Вместе с тем это не должно сказываться на комфорте и качестве их обучения», — пояснил Путин.

Наследие тяжелых 90-х

Президент подчеркнул, что считает необходимым вкладываться в улучшение демографической ситуации.

«Некоторые полагают, что повлиять на объективные процессы в демографии трудно. А потому выделять большие ресурсы на демографическое развитие нецелесообразно. Однако на практике мы видим прямое доказательство обратного. Меры поддержки семьи работают. Их результат превосходит иногда даже самые смелые наши ожидания», — указал глава государства.

Сейчас семьи создаются малочисленным поколением девяностых, когда в стране был провал по рождаемости, отметил президент.

«Демографическая ловушка» девяностых оказалась хуже для страны, чем проблемы с рождаемостью в годы войны.

Если в 1943 году, в разгар Великой Отечественной, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,3, то в 2019 году он был лишь немногим больше 1,5. «Это приводит к возникновению напряженного демографического периода», — сказал Путин.

В прошлом году естественная убыль населения составила около 300 тысяч человек, значительно увеличившись по сравнению с 2018 годом,

напомнил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

«Безусловно меры поддержки семей — это правильные меры. Все семьи с детьми только спасибо скажут за это», — обратил он внимание.

Вместе с тем на увеличении рождаемости эти меры могут и не отразиться, рассуждает эксперт.

«Можно или поддерживать семьи с детьми, или стремиться к созданию более высокого уровня жизни молодых людей, людей в детородном возрасте. Второй вариант более предпочтительный. Но до этого мы еще не дошли», — сказал Николаев.

При этом глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения по материнскому капиталу в сумму около 100 млрд рублей в 2020 году.

«По моим прикидкам в этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд рублей, чуть-чуть меньше», — детализировал министр.

Всего же на демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«В этом году это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — заявил он.