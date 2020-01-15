«Загнали в кабалу»: Жириновский предложил списать долги россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом он написал в Twitter. МФО и коллекторские агентства «загнали граждан в кабалу», отметил депутат.

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«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России», — заявил Жириновский.

По мнению парламентария, необходимо списать все 40 млрд рублей долгов россиян.

Тем временем ЦБ ужесточает требования к МФО, продолжая вводить новые законодательные ограничения и дополнять существующие.

Так, регулятор ограничил максимальный размер процентных ставок для МФО. С 28 января 2019 года максимальный размер процентных ставок был установлен на уровне 1,5% в день, а с 1 июля ставка снизится до 1%. При этом максимальная переплата, включая проценты и штрафы, ограничена двукратным размером займа.

После ужесточения условий со стороны Центробанка микрофинансовые организации стали чаще отказывать в выдаче займов. В первом полугодии 2019 года уровень отказов достиг 68-70% против 60% годом ранее, подсчитала СРО «МиР».

Кроме того, с 1 октября 2019 года любой кредитор — банк, микрофинансовая организация, потребительский или сельскохозяйственный кооператив — принимая решение о выдаче человеку (или его семье) нового кредита, должен учитывать уже сложившийся на момент запроса заемных денег показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН).

Банки и микрокредиторы будут рассчитывать ПДН по кредитам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

«Если МФО выдает микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года)», — объяснял Банк России.

С 1 ноября другой закон официально запретил микрокредитным организациям выдавать займы под залог жилплощади, в том числе доли в общем имуществе или долевом строительстве.

Кроме того, закон вводит более жесткие требования к капиталу микрофинансовых организаций. Сегодня такую организацию можно создать с капиталом в 10 тысяч рублей, согласно документу, эта сумма выросла до 5 млн рублей.

Летом во время прямой линии президент России Владимир Путин констатировал, что одна из причин падения доходов россиян — закредитованность. Именно она приведет россиян к серьезным проблемам уже в ближайшие два года, предупреждал в июле глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Тогда министр назвал ситуацию в МФО угрожающей.

«Там процентные ставки 1% в день — это на самом деле ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, — они просто из них выбраться не могут», — указывал глава ведомства.

Однако таких жестких мер, как ликвидация МФО, предложенная Жириновским, пока не предвидится.

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов», — поясняла глава Банка России в прошлом году, отмечая, что доля займов, выданных МФО, составляет всего 2% от общего объема кредитов.

В ноябре регулятор сообщил, что доля «плохих» долгов россиян по кредитам снижается. Эта сумма по ссудам, по которым клиенты не совершали платежей по графику более 90 дней, составляет почти 812 млрд руб — минимум за шесть лет.

По данным Объединенного кредитного бюро, количество «быстрых» займов до зарплаты в России существенно уменьшилось во второй половине 2019 года. Эксперты связывают это с новыми ограничениями в работе МФО.

В третьем квартале число микрокредитов вновь снизилось — уже на 20% по сравнению со вторым кварталом.

Каждый четвертый гражданин РФ отдает на погашение кредитных средств более 80% доходов, подсчитало ранее рейтинговое агентство Fitch. Напомним, что летом 2019 года Всемирный банк указал на то, что закредитованность россиян является одной из главных угроз экономике страны.