Подать на пропитание: как спасти бедных

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал во вторник, 14 января, идею уменьшить подоходный налог для нищих и бедных. Эффективным инструментом борьбы с бедностью может стать субсидия. Ее следует назначать, основываясь на доходе на каждого члена семьи.

«Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов», — сказал глава Счетной палаты РФ.

А снижение или отмена налогового бремени для граждан с низкими зарплатами, например, отмена НДФЛ, имеет «очень косвенное» отношение к борьбе с бедностью, убежден Кудрин.

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Нет дохода — нет налога

Кудрин пояснил, что самые нуждающиеся россияне часто вообще не имеют доходов, с которых мог бы взиматься НДФЛ. Так что изменение ставки такого налога на них не повлияет.

«Это семьи с детьми, с больными детьми, семьи, которые по какой-то причине не могут работать», — уточнил Кудрин.

Идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы физических лиц ранее поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр экономического развития Максим Орешкин.

«Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату», — заявляла Матвиенко в конце декабря прошлого года.

Но предстоит определить, каким образом компенсировать выпадающие доходы, отметила спикер Совфеда.

«Мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять, те, кто получает на уровне МРОТ, не должны платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц», — отметила спикер верхней палаты российского парламента.

Налог на бедность

В свою очередь глава Минэкономразвития России Максим Орешкин отмечал, что отмена НДФЛ для малоимущих семей будет иметь позитивный эффект не только для благосостояния граждан, но и для экономики в целом. При этом сам министр говорил, что готов сам платить более высокий подоходный налог».

Я вам скажу: да, абсолютно, я готов платить более высокий подоходный налог»,

— говорил Орешкин, добавляя, что есть те, кто много получает, и те, кто много тратит.

По его мнению, необходимо обложить повышенным налогом дорогие покупки — автомобили, недвижимость.

Ранее, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал законы, освобождающие от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении ими материальной помощи от образовательных учреждений. Аналогичная льгота была введена для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Но в Кремле пока нет четкой позиции по поводу НДФЛ для малоимущих, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — подчеркнул представитель Кремля.

Налог на бедность

НДФЛ с единой ставкой в 13% был введен в России в 2001 году вместо прогрессивного налога, шкала которого находилась в диапазоне от 12 до 30%. Налог поступает в бюджеты регионов. По данным Федеральной налоговой службы, с 1 января по 1 ноября 2019 года россияне заплатили более 3,7 трлн рублей этого налога.

Если отменить НДФЛ для тех, чей доход равен прожиточному минимуму, а именно они считаются бедными, то количество малоимущих в стране снизится всего на один процентный пункт, подсчитали ранее в Научно-исследовательском финансовом институте Минфина.

По словам директора по стратегии «Финам» Ярослава Кабакова, отмена налога вряд ли серьезно изменит жизнь беднейших слоев населения.

«Кроме того, пока непонятно, как эта инициатива сочетается с твердым намерением правительства сохранить плоскую шкалу налогообложения. Положение тех, кто чуть выше черты бедности, несущественно отличается от положения тех, кто чуть ниже нее, но при этом государству почему-то очень нужны те копейки, которые оно получает от их НДФЛ», — говорит Кабаков.

Но при этом повысить хотя бы незначительно налог на богатых правительство не готово, хотя потенциально это сулит больше денег, отмечает эксперт.

Прожиточный минимум в среднем по России составляет сейчас 11 280 рублей для трудоспособного населения. Для несовершеннолетних этот порог чуть ниже — 10 390 рублей, для пенсионеров — 8,5 тыс. рублей.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума были зарегистрированы у 14,3% населения России или у 20,9 миллиона человек.