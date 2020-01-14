Строительство жилья вышло из серой зоны

Доверие граждан к механизмам покупки строящегося жилья с использованием счетов эскроу является важным фактором роста и изменения структуры спроса на первичном рынке жилья. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, проведенного совместно с ДОМ.РФ.

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Доля семей, готовых приобрести жилье на этапе строительства возросла на треть – с 53 до 70% от общего количества семей, планирующих приобретение квартиры в многоквартирном доме, а доля семей, готовых рассмотреть покупку квартиры на раннем этапе строительства – в 3 раза, с 15% до 35%.

Новый 2020 год на рынке строительства жилья начался в комфортных условиях, когда люди могут безопасно вкладывать деньги в строительство домов, не зависимо от того, строит ли застройщик на свои деньги, получает ли проектное финансирование в банке или завершает проект по старой схеме.

Согласно данным на портале наш.дом.рф, всего в стране строится 105,3 млн квадратных метров многоквартирных домов. Порядка 88% всех новостроек возводится застройщиками с привлечением денег покупателей. При этом 66, 5 млн «квадратов» это те застройщики, которые до 1 октября 2019 года, получили заключение о соответствии критериям правительства РФ.

Например, такая возможность дана тем девелоперам, строительная готовность проектов которых не менее 30%, а также привлечено не меньше 10% привлеченных денег дольщиков и ряд других требований. Права дольщиков, чьи дома строятся таким образом, защищены через механизмы Фонда защиты прав дольщиков. По прогнозам аналитического центра ДОМ.РФ, более 85% таких домов будет достроено до 2022 года включительно

По эскроу строится 26 136 млн «квадратов», и надо сказать, что эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение доли таких проектов, а со временем и полный переход к модели.

«Сегодня риски для потенциальных покупателей в значительной мере отсутствуют: при любых обстоятельствах человек либо вернет свои деньги, либо получит жилье. Все мы помним, что с 1 июля 2019 года правила игры немного поменялись, и все новые проекты девелоперы могут начинать только после получения в банке проектного финансирования, если не имеет собственных средств, а деньги дольщиков хранятся на счетах эскроу. Но от того и рынок стал только безопаснее», - считает генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

По его словам, паника и запугивание гигантским ростом цен на жилье в первой половине прошлого года во многом дали возможность ряду игроков, в том числе и риелторам, для спекуляций и максимально быстрой реализации квартир.

«В принципе, это продолжается и сейчас, например, постоянные разговоры о серой или красной линии, рассказывает эксперт ОНФ «Качество жизни» Арсений Беленький. «Не очень понятно, почему вдруг, застройщики, которые не перешли на проектное и не получили заключение, для всех стали проблемными. Скорее всего, это застройщики, которые достроят проекты с помощью собственных ресурсов», - поделился мнением эксперт.

Сейчас есть чёткое понимание, где и как строится каждый дом. Всё это видно по системе и чётко контролируется, отметил Рустам Арсланов, директор по продажам ГК «Гранель. По данным портала наш.дом.рф, количество проектов, которые не получили заключение о соответствии, стремительно уменьшается. С 1 октября их объемы сократились более чем в 2 раза или больше 55% - с 28 до 12,6 млн кв. метров.

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, в отношении этих проектов жилья проектными декларациями не предусмотрено использование счетов эскроу, а также не получено заключение о соответствии, регистрация договоров долевого участия в отношении таких проектов не осуществляется.

«Это дома в высокой степени готовности, которые будут достроены за счет имеющихся ресурсов застройщиков (5,7 млн кв. метров) или проекты, строительство которых еще не начато, а доля проданного жилья – минимальна (6,4 млн кв. метров), такие проекты в скором времени перейдут на проектное финансирование. И 0,3 млн кв. метров – прочие проекты строительства жилья,», - рассказали в компании.

По словам Арсения Беленького, совершенно очевидно, что какие-то проекты уходят с рынка после ввода дома в эксплуатацию. «По данным в системе мы видим, что на 1 октября в стройке было 118,1 млн «квадратов», сегодня – 105,3 млн квадратных метров. Рынок не стоит на месте, предложения реализуются, приходит новый спрос», - прокомментировал эксперт.

По его словам, в том числе платежеспособный спрос обеспечивается за счет снижения ставок по ипотеке, которые во многих кредитных организациях опустились ниже 9%. Свою роль сыграют и программы для семей с детьми.

Также крайне маловероятно, что значительная часть компаний ушли «в банкроты-мы видим, что уже долгое время количество проблемных домов почти не меняется» - сказал Асланов.

У девелоперов было достаточно времени на подготовку к новым правилам, и большинство компаний им воспользовались. «Новая схема финансирования в итоге несет положительный эффект для всех сторон. Потребитель получил цивилизованный и понятный рынок, а застройщики – прозрачные источники финансирования и бизнес-модель», - отметил управляющий директор Группы «Самолет» Андрей Пахоменков.

По его словам, теперь критично важна и экономика проекта: сроки и стоимость возведения объекта определяют его привлекательность для инвестора и стоимость фондирования. «Эффективность все больше определяется применением современных технологий на всех этапах строительства (PropTech) и продаж, упрощением процессов, нестандартными инженерными, менеджерскими и бизнес-решениями», - резюмировал эксперт.