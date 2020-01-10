Защитить от санкций: Меркель призвала достроить «Севпоток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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«Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», — сказала канцлер.

Меркель напомнила, что несмотря на американские ограничения, строительство газопровода «Северный поток — 2» разрешено европейским законодательством.

«Мы говорили о проекте «Северный поток — 2». Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимизирован. Нам нужно довести его до конца», — отметила Меркель (цитата по «Интерфакс»).

Канцлер добавила, что страны Европы выиграют от завершения строительства газопровода и последующих поставок российского газа.

«Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении. Однако это очень важный проект», — указала Меркель.

Германия отвергает санкции против «Северного потока — 2», поскольку это коммерческий проект. Берлин и Москва поддерживают активные экономические отношения, несмотря на рестрикции, обратила внимание канцлер.

«Мы можем сказать, что несмотря на некоторые сложности, к примеру, сохраняющиеся санкции, у нас с Россией интенсивное экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки и образования», — сказала Меркель.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия ценит позицию ФРГ по газопроводу. По его словам, России сможет своими усилиями завершить строительство «Северного потока — 2». Однако при этом сроки строительства могут быть сдвинуты на несколько месяцев.

«Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках... Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но,

надеюсь, до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал Путин.

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель прошла в Кремле. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иранскую ядерную сделку, минские договоренности и завершение строительства «Северного потока — 2». Встреча глав двух стран продлилась почти четыре часа.

Работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» продолжаются, сообщили ранее в пресс-службе оператора Nord Stream 2.

Поводом для тревоги под конец 2019 года послужил выход из проекта швейцарского трубоукладчика Allseas. Это произошло вскоре после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении компаний, строящих российский газопровод.

В результате швейцарская Allseas в конце декабря 2019 года приостановила укладку труб для «Северного потока — 2», опасаясь попасть под санкции США.

При этом курирующий сферу энергетики вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что строительство газопровода завершится в любом случае, несмотря на введенные санкции.

Позиция Меркель по «Северному потоку — 2» объяснима, считает руководитель аналитического агентства AMarkets Артем Деев.

«Во-первых, Меркель очень активно продвигала проект и задержка строительства — не только удар по ее имиджу, но и урон репутации Германии как главного локомотива Евросоюза. Во-вторых, в мае этого года истекает срок, когда «Северный поток — 2» должен был быть запущен, чтобы выйти из-под ограничений Третьего энергопакета. Сейчас эти сроки невыполнимы, и в итоге «Газпром» после пуска газопровода сможет наполнять его только на 50% от заявленных мощностей. Что сделает «Северный поток — 2» неокупаемым проектом в принципе», — поясняет аналитик «Газете.Ru».

Теперь завершение строительства в полной мере является ответственностью России, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

«Германия может здесь оказывать только информационную и политическую поддержку, визит Меркель технически не повлияет на строительство, между тем даже обсуждение на таком высоком уровне даст сигнал противостоящей стороне, что новые санкции не приведут к конечной цели и проект, пусть и с отставанием от графика, но будет достроен», — говорит эксперт.

Предугадать, точно ли «Северный поток — 2» будет достроен до конца этого года, достаточно сложно, отмечает Пахомов. У России есть два потенциально пригодных судна трубопрокладчика — «Академик Черкесский», а также баржа Fortuna.

«У России не остается иных вариантов, кроме как оптимизировать все силы и опыт действующих специалистов и достраивать оставшиеся 322 км или 200 миль самостоятельно.

При этом у наших специалистов ранее не было опыта работы на таких глубинах, тем более нет по-прежнему точной информации, есть ли соответствующие технологии и оборудование на этих кораблях. Учитывая это обстоятельство, 30 дней, за которые бы уложилась Allseas для прокладки оставшегося участка, могут растянуться как минимум до 60 или вплоть до 90 суток, учитывая непредвиденные обстоятельства», — подытоживает эксперт.