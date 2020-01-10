Аппетит растет: Украина хочет от России еще $7 млрд компенсации

«Нафтогаз Украины» подаст обновленные иски к РФ по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Реклама

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», — сказал он в интервью Liga.net.

Решение трибунала, по словам Витренко, ожидается «в конце 2020 или 2021 году».

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Однако в Киеве результаты голосования не признали.

В сентябре 2017 года «Нафтогаз» подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки из-за потери активов в Крыму. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, компания в 2016 году подала жалобу в международный арбитраж в Гааге.

Интересно, что новый иск к России Украина подает после того, как совсем недавно добилась другой компенсации от России — за недобор газа по контрактному принципу «бери или плати». Выплаты Киеву в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж, однако долгое время добиться их Украина не могла. Но в конце прошлого года, после того, как стороны согласовали новый транзитный договор на пять лет, Россия согласилась перечислить $2,9 млрд.

Украинский газовый монополист уже рассказал, как планирует распорядиться этими деньгами. Компания рассчитывает вложить средства в области, которые смогут создать дополнительную экономическую ценность, рассказали в «Нафтогазе».

«Я считаю, из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», — отметил исполнительный директор украинской компании Андрей Коболев в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

Добиться компенсации за активы в Крыму будет сложнее, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Самое слабое место в иске «Нафтогаза» по крымским активам – это метод расчета указанных убытков. Каким образом в иске появились именно такие суммы – $5 млрд убытков и еще $2 млрд в виде процентов — непонятно.

Сама компания метод подсчета не раскрывает. Вероятнее всего, перспективы по иску следующие: долгие рассмотрения и обсуждения, в результате чего сумма может значительно сократиться, но даже в случае положительного для Украины решения эти средства в результате она может и не получить», — комментирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Впрочем, по словам Александра Пахомова, директора Фонда развития права и медиации ТЭК, с учетом уже вынесенных женевским Международным арбитражным судом решений по искам 12 украинских компаний, включая Нафтогаз, Ощадбанк, Укрнафту и Приватбанк, шансы на то, что суд хотя бы частично удовлетворит требования, есть.

Так, Федеральный суд Швейцарии ранее оставил в силе решение арбитража Женевы о выплате более $82 млн 12 украинским компаниям за потерю активов в Крыму.

При этом он отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».

Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн.

Однако, в какой мере Украине присудят компенсацию, непонятно.

«Нужно понимать, что любые требования, сколь бы значительными они ни были, должны вытекать из их рыночной оценки на момент утери, при этом обязанность доказывания размера материального ущерба по общему правилу лежит на истце. То есть для того, чтобы в судебном порядке получить возмещение, нужно предоставить весомые доказательства, что именно на заявленную сумму этот ущерб был причинен, в противном случае суд не вправе удовлетворять такие требования в полной мере. То есть как бы «Нафтогаз» ни пересматривал размер своих требований, их мало заявить, их нужно обосновать», — говорит Александр Пахомов.