Айтишники и банкиры: кому повезет с зарплатой в 2020 году

В 2020 году повышать зарплаты планируют около 25% компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса около 1000 российских работодателей, который провел сервис «Работа.Ру». Это больше, чем в прошлом году. В конце 2018 года готовность повышать зарплаты выражали лишь 18% российских работодателей.

Рост зарплат в 2020 кардинально не будет отличаться от роста в предыдущие годы и составит от 7 до 9%, прогнозируют в «Работе.Ру».

Повышать оклад в этом году будут «айтишникам», а также тем, кто работает в области ритейла, производства и строительства. Причем, как считают в «Работе.ру», повышать зарплаты будут прежде всего персоналу из массового сегмента в этих отраслях. Сейчас оклады настолько низкие, что не позволяют удовлетворять жизненные потребности.

Реклама

Несмотря на то, что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента продолжат повышать зарплаты и в этому году — в среднем на 10-12% по рынку, свидетельствуют данные «Работы.Ру».

Если анализировать данные по итогам последнего квартала прошлого года (по отношению к четвертому кварталу прошлого года), то зарплаты айтишников увеличились на 10,2%, в транспорте и логистике -— на 7,8%, в банках – на 7,6%, в строительстве – на 6,9%. Средний уровень роста составил 7% по всем исследованным отраслям.

Согласно свежему исследованию «Авито Работа», 60% россиян ждут от 2020 года повышения зарплат, а более четверти (26%) — хотели бы радикально сменить профессию, выяснили специалисты, изучив рынок труда среди массовых специальностей.

Повышения оклада больше всего ждут уборщицы (76%), а также аниматоры, вокалисты, ведущие праздников (72%).

Однако, как прокомментировали «Газете.Ru» в компании «Авито Работа», активность российских работодателей в 2020 году останется на прежнем уровне, ожидать всплеска зарплат в какой-либо из сфер не приходится.

«Исключением может стать разве что появление нового сервиса, куда одномоментно потребуется сразу масса сотрудников и привлекать их будут высокими выплатами. Например, подобная ситуация была с таксистами, когда появились первые приложения по вызову такси, и с курьерами-доставщиками еды. В целом же о реально заметном повышении речь не идёт. Если зарплаты и будут увеличиваться, то в рамках ежегодной индексации в западных или крупных российских компаниях. Причём, подобная индексация, как правило, соразмерна уровню инфляции. Так что, в целом, финансовая ситуация останется на том же уровне», — пояснил «Газете.Ru» Дмитрий Пучков, категорийный менеджер «Авито Работа».

Впрочем, Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», спорит, что рост зарплат в сфере информационных технологий и в банковской сфере в 2020 году вполне вероятен. Он связан с развитием отраслей — квалифицированного персонала не хватает, а за специалистами высокого уровня работодатели гоняются.

«То же самое касается сферы производства: старые кадры с большим опытом работы уходят, на их место не всегда приходят сотрудники подходящей квалификации, поэтому наблюдается дефицит профессионалов. В сфере маркетинга, продаж, строительства, транспорта заработные платы, вероятнее всего, будут расти за счет топ-менеджмента, так как профессионалы высокого уровня очень ценны на фоне сокращающегося спроса и усиления конкуренции на рынках», — говорит эксперт.

В аутсайдерах по уровню зарплат, наверняка, окажется сфера дополнительного образования, культура, массовый спорт, медицина и пресса. Это касается как обычных работников, так и специалистов среднего звена, считает он.

IT-сфера сейчас представляет собой наиболее прогрессивную нишу, где востребованность высококвалифицированных сотрудников высока, а специфика работы часто подразумевает удаленную занятость, поэтому у соискателей есть возможность активно требовать повышения заработной платы

и получать согласие работодателя, который не может быстро заменить одного уникального сотрудника, соглашается директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

При этом аналитик сомневается, что зарплаты будут активно расти в банках. Сектор ждет массовая автоматизация, и отзыв лицензий создал на рынке огромное предложение на рынке труда со стороны профильных специалистов.

«Можно смотреть на рост зарплат в среднем на 7% как на объективный наблюдаемый уровень инфляции, в противовес официальным цифрам в 3-4%. В редких случаях работодатель будет повышать зарплату быстрее инфляции, если только речь не идет о молодых конкурентных сферах типа IT», — говорит Жарский.