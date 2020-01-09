«Где это видано?» Лукашенко возмущен условиями России

Россия настаивает на закупках у нее нефти по цене выше мировой. Это стало непреодолимым препятствием для заключения нового контракта между странами, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?» — возмущался Лукашенко, выступая в четверг, 9 января, на церемонии вручения премии деятелям культуры и искусства «За духовное возрождение».

Нашли замену в другом месте

По этой причине Минск отказался от российской нефти, и теперь Лукашенко утверждает, что нашел ее «в другом месте», передает его слова агентство «БелТА». В частности, президент Белоруссии поручил обеспечить поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба», для чего пригрозил «забрать у России две трубы».

Лидер также сообщил, что Белоруссия считает справедливым требование о поставках республике газа из России по внутрироссийским ценам.

«Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу», — отметил Лукашенко, добавив, что «кто-то это забыл», а он помнит.

Лукашенко настаивает на том, чтобы Россия и Белоруссия реализовали эти договоренности. По поводу стоимости нефти в белорусском государственном концерне «Белнефтехим» ранее уточняли, что с 2020 года цена сырья для нефтеперерабатывающих заводов с учетом налогового маневра в России увеличится более чем на $20 за тонну. Это на 5% выше по сравнению с ценой прошлого года.

Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января этого года.

Тогда же СМИ сообщали, что Москва и Минск так и не заключили контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ из-за просьбы Белоруссии снизить контрактную цену на этот вид топлива на $10 на тонну.

Но российские компании настаивают именно на таких условиях поставок.

Россия действительно перестала подавать нефть на белорусские НПЗ, сообщало ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики.

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — отметил он, уточнив, что непосредственная подача нефти прекратилась еще 1 января, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря.

Работают на остатках

Но у Белоруссии пока еще имеются запасы нефти на ближайшие дни и нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме. Всего в стране два НПЗ — «Мозырский НПЗ» и завод в Новополоцке — «Нафтан».

Представитель одного из заводов подтверждал «Интерфаксу», что поставки российской нефти прекращены с этого года. «Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которое было накоплено в декабре», — сообщил представитель белорусской стороны.

А в концерне «Белнефтехим» отметили, что поставки российской нефти действительно прекратились и загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. «Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — отметил представитель концерна.

В компании также уточнили, что прорабатываются контракты на поставки не только из России, «но и из других источников».

При этом представители крупнейшего оператора автозаправочных станций «Белоруснефть» заявили, что дефицита топлива сейчас нет, запасов бензина хватит еще, как минимум, на 10 дней.

В российской компании «Транснефть» пояснили, что поставки осуществляются по заявкам, которые должны подавать нефтяные компании. «Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме», — пояснял официальный представитель компании.

В конце декабря Лукашенко заявил, что страна готова приобрести у России в 2020 году порядка 22 млрд куб. м газа и около 24-25 млн тонн нефти. Однако это произойдет только в том случае, если стороны договорятся, что цена будет не выше прошлогодней.

Однако контракты на поставки нефти к 1 января текущего года стороны так и не заключили. В последние дни прошлого года Лукашенко обсуждал эту проблему по телефону с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром России Дмитрием Медведевым и с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что хотя Белоруссия и Россия не смогли достигнуть договоренности до конца действия предыдущих контрактов на поставки, диалог между сторонами будет продолжен и не стоит рассматривать апокалиптические сценарии развития ситуации.