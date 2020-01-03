Нет заявок: Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия перестала подавать нефть на белорусские НПЗ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики.

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«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — отметил он, уточнив, что непосредственная подача нефти прекратилась еще 1 января, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря.

Но пока, как отметил собеседник агентства, у Белоруссии есть запасы нефти на ближайшее время и оба нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме. Всего в Белоруссии два НПЗ — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»).

Представитель одного из заводов подтвердил «Интерфаксу», что поставки прекращены. «Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которое было накоплено в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января», — сказал источник, пожелавший остаться анонимным. Информацию о том, что контракты на поставку нефти до сих пор отсутствуют, подтвердил и представитель другого белорусского НПЗ.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» отметили, что поставки российской нефти действительно прекратились и загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. «Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — отметил в комментарии «Интерфаксу» представитель концерна. В компании уточнили, что прорабатываются контракты на поставки не только из России, «но и из других источников».

При этом представители крупнейшего в Белоруссии оператора АЗС «Белоруснефть» заявили, что в республике не ожидается дефицита автотоплива, его запасов хватит как минимум на 10 дней.

В российской «Транснефти» пояснили, что поставки осуществляются по заявкам, которые должны подавать нефтяные компании. «Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме», — рассказал официальный представитель компании Игорь Демин в комментарии РИА «Новости».

На этом фоне Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января, сообщает «Интерфакс». Согласно распоряжению концерна «Белнефтехим», приостановлена отгрузка автобензинов и нефраса всех марок, осветительного керосина, реактивного, дизельного и печного топлива, ароматических углеводородов и других нефтепродуктов.

Такая ситуация сложилась из-за того, что Белоруссия и Россия не смогли до окончания действия контрактов (то есть к концу 2019 года) договориться о цене, по которой осуществлялись бы поставки в течение 2020 года.

В конце декабря белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна готова приобрести у России в 2020 году порядка 22 млрд куб. м газа и около 24-25 млн тонн нефти. Однако он обратил внимание, что это произойдет только в том случае, если стороны договорятся, что цена будет не выше прошлогодней. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 млн тонн, передает РИА «Новости».

Однако контракты на поставки нефти к 1 января текущего года стороны так и не заключили. Стоит отметить, что в последние дни 2019-го Лукашенко обсуждал этот вопрос по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а также с главой Минэнерго Александром Новаком.

Вместе с тем Минск заявил о том, что намерен параллельно искать альтернативных поставщиков сырья. В частности, Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба», для чего пригрозил «забрать у России две трубы», отмечает агентство.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, хотя Белоруссия и Россия не смогли достигнуть договоренности до конца действия предыдущих контрактов на поставки, диалог между сторонами будет продолжен и не стоит рассматривать апокалиптические сценарии развития ситуации.

Вместе с тем необходимо отметить, что Москва и Минск смогли договориться о поставках газа на 2020 год в последний день уходящего года. Так, под конец 31 декабря 2019 года »Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» заявили о продлении контрактов на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года.

Однако стороны определились с ценами только на первые два месяца — январь и февраль. Протоколы подписали руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Как сообщили в «Газпроме», контрактные объемы поставок сохранены на уровне 2019 года, передает РИА «Новости».