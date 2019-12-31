Опоздали: Forbes объяснил бесполезность санкций против СП-2

Антироссийские санкции, вводимые США против газопровода «Северный поток — 2», являются запоздалой и неэффективной мерой. Об этом говорится в аналитической статье, опубликованной журналом Forbes.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

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Партнерами «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2» являются европейские компании, которые «не запугаешь антироссийскими демаршами США, оправданными геополитикой». В статье также отмечается, что в Вашингтоне понимают положение вещей.

Страны Евросоюза, гласит статья, довольно сильно зависят от поставок природного газа из России — он дешевле сжиженного аналога из США, и санкции не поменяют ситуацию. Развитие же альтернативной энергетики в ЕС вряд ли спровоцирует снижение спроса на газ из России.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США признают — завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать. Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере. Но

рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет.

Ранее замглавы Госдепартамента по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон смог замедлить реализацию газопровода, используя только «дипломатические меры».

21 декабря президент США Дональд Трамп также подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

После этого приостановила свое участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций швейцарская трубоукладочная компания Allseas. На днях стало известно, что она не планирует возвращаться в проект, сообщает РИА «Новости».

У компании было время доработать до 20 января – крайний срок, установленный властями США для выхода из проекта тех подрядчиков, которые не хотят подпасть под санкционные меры.

Судна-трубоукладчики Аllseas уже покинули регион работы в Балтийском море и были перенаправлены для задействования на других – не российских – проектах.

После этого стало известно о переносе сроков запуска готового газопровода.

Минэнерго России намерено запустить «СП-2» до конца 2020 года, сообщал глава ведомства Александр Новак. Завершить строительство газопровода сможет российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», уточнил он.

Но сейчас трубоукладчик «Газпрома» находится на Дальнем Востоке. На подготовку судна может потребоваться некоторое время, отметил глава Минэнерго

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявлял, что введение ограничительных мер в отношении компаний, которые приняли участие в строительстве «Северного потока — 2», принесет некоторые трудности, однако реализации газового проекта не помешает.

Сенатор добавил, что американские санкции будут направлены не только в отношении России, но и европейских стран. По мнению Морозова, Германия не даст США лишить себя права осуществлять торговые сделки с российскими представителями.

29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти очередные санкции восприняли негативно — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции, направленные против газопровода «Северный поток — 2», – это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса.

Американцы и их союзники активизировались именно из-за завершения строительства, добавил министр.