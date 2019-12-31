Дали газу: Россия и Украина подписали контракт на транзит

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти», заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.

Реклама

Он напомнил, что правительство и «Газпром» долго работали над урегулированием проблемы с Киевом в двустороннем и трехстороннем форматах, то есть с участием Еврокомиссии.

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», —заключил премьер.

До этого сообщалось, что российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подписали пакет документов, который был необходим для продолжения транзита российского газа после 31 декабря 2019 года.

О завершении сделки журналистам сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он подтвердил, что в течение непрерывного процесса переговоров, который растянулся на пять дней, наконец были достигнуты «финальные договоренности».

«Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон.

С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», — объявил Миллер (цитата по агентству «Интерфакс»).

Прокачка «голубого топлива» из России c 1 января будет организована следующим образом: «Нафтогаз» выступает в роли компании-организатора транспортировки, а ОГТСУ (дочка «Укртрансгаза») работает в качестве независимого сетевого оператора.

Ранее транзитом на Украине занималась одна компания — газотранспортная система входила в «Нафтогаз», и их юридическое разделение (иначе «анбандлинг») было условием для нового контракта.

Теперь же для дальнейшей транспортировки топлива «Нафтогаз» должен забронировать мощности газотранспортной системы в объеме 225 млрд кубометров на пять лет. В новом году по украинской трубе газ пустят не меньше 65 млрд кубометров газа. А в период с 2021 по 2024 годы объем прокачки составит не менее 40 млрд куб. ежегодно.

«Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», — подчеркнул после президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети.

Юридически также зафиксировано и соглашение между двумя газовыми компаниями, которые обнуляют судебные претензии по предыдущему газовому контракту от 2009 года и прекращают потенциальные будущие разбирательства по искам.

Россия уже перевела Украине платеж — на счет «Нафтогаза» от «Газпрома» поступили $2,9 млрд — накопившийся вместе с пеней долг по решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев после завершения сделки напомнил, что их позиция в переговорах с Россией была «очень сильной».

А именно: страна сделала рекордные запасы газа в стране, завершила анбандлинг, также были введены «своевременные санкции» в отношении нового российского газопровода «Северный поток — 2» и подан новый иск в Стокгольмский арбитраж, перечислил украинский топ-менеджер.

«Это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы. Именно благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса», — написал Коболев в социальной сети Facebook.

Он также пояснил, что Киев заручился от Европейской комиссии необходимым признанием надежности и эффективности как транзитного маршрута, так и оператора ГТС.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время уже подсчитал, какой доход в этот раз может получить государство от прокачки топлива из России.

«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд», — начал Зеленский.

Кроме того, глава государства напомнил, что договоренности предполагают возможность продления транзитного контракта еще на 10 лет.

Напомним контракт, по которому 10 лет «Газпром» перекачивал газ в Европу через территорию украинского государства, завершается во вторник, 31 декабря.

В течение 2019 года Россия и Украина вели переговоры о транзите газа с 1 января 2020-го. В том числе большая часть процесса проходила с участием посредника в лице Европейской комиссии, от которой сделке содействовал вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.