Новый закон: кому вернут страховку по кредиту

С 1 сентября 2020 года в России можно будет вернуть часть страховых премий при досрочном погашении потребительского кредита. Соответствующие документы — ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 11 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и статью 91 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» — подписал президент России Владимир Путин.

Реклама

Изменения отражены на официальном портале правовой информации.

Заемщики смогут вернуть страховую премию по потребительскому кредиту, в том числе по тем договорам займа, которые обеспечены ипотекой.

«Кредитор или третье лицо, действующее в интересах кредитора, обязаны возвратить заемщику денежные средства в сумме, равной размеру страховой премии, уплачиваемой страховщику по обеспечительному договору страхования, за вычетом части денежных средств, исчисляемой пропорционально времени», — гласит закон.

На основании заявления заемщика

страховщик обязан вернуть страховую премию в течение семи рабочих дней.

В течение 14 дней после досрочного погашения у россиян будет право отказаться от договора страхования.

Законом также предусматривается получение потребительского кредита без страховки, но с увеличенной процентной ставкой.

«Кроме того, устанавливается общая обязанность кредитора предоставить заемщику возможность получения потребительского кредита (займа) без заключения обеспечительного договора страхования», — поясняется на сайте Кремля.

Если клиент банка заключает договор страхования, то кредитор, согласно документу, обязан указать информацию «о содержании этой услуги или совокупности услуг, о соотношении размера страховой премии, уплачиваемой страховщику по обеспечительному договору страхования, и размера иных платежей либо о максимально возможном размере платежа заемщика, включающего страховую премию и иные платежи».

В банках зачастую навязывают дополнительные платные услуги при выдаче займа. В том числе это касается заключения договора добровольного страхования.

Россияне активно обращаются в ЦБ, указывая на эту проблему. По статистике Центробанка, доля жалоб на навязывание платных услуг при потребкредите достигла 21% по итогам 2018 года.

Об этом сообщал замначальника управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ РФ Георгий Никонов.

В ноябре этот года вопрос попытались поднять депутаты. В Госдуму тогда был внесен на рассмотрение законопроект, который должен защитить россиян от назойливых действий менеджеров кредитных организаций. В нем банкам запрещается навязывать услуги без согласования их стоимости и условий дальнейшего отказа от них.

В статье 16 ФЗ «О защите прав потребителей» прописан запрет на включение в договор условий, которые вводят в заблуждение или ущемляют права.

Но на практике нередко происходят случаи оформления «шаблонных кредитных договоров», которые ограничивают заемщика в получении полной и достоверной информации, говорилось в пояснительной записке.

Банки, как правило, при заключении договора о предоставлении кредита не сообщают россиянам о возможности получения его без страховки, о свободе выбора организации, о правах на расторжение договора, пишет инициативная группа депутатов.

Роспотребнадзор также не раз указывал на эти нарушения. Например, распечатанный клиенту договор о выдаче кредита может уже содержать «галочку» о согласии на выдачу страховки.

Рассмотрение документа, защищающего россиян от назойливых действий сотрудников кредитных организвций, пройдет уже в новом, 2020-м году.