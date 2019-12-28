Борьба с неплательщиками: что изменят «умные» счетчики

В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту «умных» счетчиков. Документ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году.

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Внедрять «умные» счетчики будут, во-первых, по мере выхода из строя и поломки старых. Во-вторых, по истечению его «межповерочного интервала» — это временной отрезок, в который изготовитель счетчика гарантирует его точную работу. Для старых счетчиков электрической энергии он может составлять и 16 лет.

То есть переход не будет одномоментным.

В обязательном порядке новые интеллектуальные приборы будут устанавливать в строящихся многоквартирных домах в России, которые будут введены в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Эти правила также перечислены в документе, который подписал Путин.

При этом предусмотрено, что переход на новые счетчики должен завершиться к 2023 году.

Согласно закону, если 1 января 2023 года поставщик энергоресурсов не обеспечит потребителя интеллектуальным прибором, ему грозит штраф. Его размер пока неизвестен.

После внедрения новых счетчиков населению не нужно будет тратить время каждый месяц на передачу данных о количестве потребленной электроэнергии, подчеркивает эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький в беседе с «Газетой.Ru».

Сейчас распространена практика, когда россияне используют приложения на телефоне или сайт энергосбытовой компании, чтобы передать эти данные. Новые же счетчики будут делать это дистанционно. Они будут сообщать необходимую информацию в единую информационную сеть.

«Данные будут передаваться автоматически»,

— отмечает собеседник издания.

Предполагается, что «интеллектуальные» счетчики помогут россиянам экономить на электроэнергии. С помощью их можно будет устанавливать дифференцированный тариф, отмечает Беленький.

Обычно ночью тратить энергию в доме дешевле, чем днем или утром. Впрочем, как на практике будет реализована инициатива, непонятно, добавляет эксперт.

«Мы их с вами еще не видели, и не знаем, какие точно [«умные» приборы] поставят, потому что, какой именно конфигурации будет установлен счетчик, будет определяться при закупках. Нельзя на уровне правительства, закона обозначить, что конкретный производитель, какой конкретный счетчик будет ставить», — рассуждает эксперт.

В Минэнерго между тем рассчитывают, что приборы помогут в борьбе с неплатежами. Новые системы будут оперативно передавать данные, а это значит, что в случае необходимости легче будет перекрывать подачу электроэнергии.

Тем временем задолженность россиян за коммунальные ресурсы увеличивается.

«На конец первого полугодия 2019 года долг населения составил 547,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 4%», — отвечали «Газете.Ru» в Минстрое России, ссылаясь на данные Росстата.

Многие потребители не платят за ресурсы, поскольку не согласны с начисленной платой, напоминает Беленький. Пришла человеку слишком большая в один из месяцев платежка, и он пытается оспорить ее в суде, а пока идет разбирательство — не платит, за это время и формируется задолженность, резюмирует Беленький.

Новые приборы помогут снизить количество споров между потребителями и поставщиками ресурсов, считает он. Достоверные данные о потребленной энергии будут на руках и потребителя, и ресурсоснабжающей компании.

Кроме того, новые системы учета электроэнергии смогут дистанционно передавать сигнал о несанкционированном вмешательстве или сбое. Это поможет в борьбе с теми, кто ворует электроэнергию.

В России нужно установить около 22 млн «умных» приборов, рассказывал ранее глава компании ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Всего на конец 2018 года насчитывалось около 76,2 млн точек учета электроэнергии, подсчитывали в Минэнерго. На тот момент было установлено в стране 2,18 млн «интеллектуальных» приборов учета. По оценке ведомства, это 10,4% от общего объема.

По расчетам консалтинговой компании Vygon Consulting, траты на внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии могут составить 40–60 млрд руб. в год в течение 2022–2030 гг, писала газета «Ведомости».

Но хотя монтировать и покупать новые счетчики россиянам не нужно, однако в итоге затраты на установку «умных» счетчиков все равно «переложат» на потребителей.

Траты на замену, установку, эксплуатацию и подключение новых приборов сначала понесут поставщики, однако затем они будут заложены в тарифы на электроэнергию, поясняют эксперты.

«Расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике», — подтверждает закон.

В итоге за эти приборы заплатит потребитель, поясняет Беленький. Однако резкого и большого увеличения ждать не стоит, успокаивает он.

«Пару копеек в тариф добавится, не очень большая цифра, потому что счетчик, по сравнению с электроэнергией, не так много стоит», — говорит собеседник «Газеты.Ru».