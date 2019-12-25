Поезд в помощь: справится ли Крым с наплывом туристов

После открытия железнодорожного сообщения на полуостров Крым приедет больше новых туристов, заявляют в Ростуризме.

«Приблизительно говорим о 20-процентном росте, но давайте дождемся. Прогнозы всегда строить легко»,

— сказала глава Ростуризма Зарина Догузова (цитата по агентству «Интерфакс»).

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Всплеск турпотока должно обеспечить открывшееся 23 декабря железнодорожное сообщение с Крымом. Запускал его лично президент России Владимир Путин.

Он проехал по мосту через Керченский пролив в кабине поезда. Во время поездки он высказался и о Крымском мосте.

«Красавец, а не мост», — прокомментировал глава государства.

Первый пассажирский поезд через Крымский мост прибыл в Крым 25 декабря. В пути состав «Санкт-Петербург — Севастополь» провел более 43 часов, преодолев более 2,7 тыс. км.

В прошлом году в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов. Двадцатипроцентный рост турпотока от этого показателя означает, что на полуострове в будущем отдохнут свыше 8 млн туристов.

В ближайшие несколько лет это вряд ли произойдет. На данный момент инфраструктура Крыма позволяет принять не более 7,5 млн человек, говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Это включая и частный сектор, и размещения в гостевых домах, квартирах», — поясняет он.

Краснодарский край, например, ежегодно может принимать 16-17 млн туристов, говорит он. Крым посетило в 2018 году 6,8 млн, и, наверное, для полуострова «это такой предел инфраструктурный, отельный», — отметил Ромашкин.

Так, в прошлом году Краснодарский край принял 15,6 млн туристов.

По данным на начало сентября 2019-года в Крыму отдохнули 5,8 млн туристов, в Краснодарском крае — 13,5 млн туристов.

По словам Ромашкина, дальнейшее наращивание турпотока в Крыму должно проходить на фоне строительства новых отелей и модернизации имеющихся.

В настоящее время большая часть объектов у первой линии от моря, которые востребованы у туристов, советской постройки. Новых отелей и гостиниц на рынке всего 3%, и большинство современных гостиниц — это небольшие объекты, оценивает Ромашкин.

Если в прошлом году турпоток в Крым вырос на 30%, то в дальнейшем динамика будет снижаться,

говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Этого уже не будет. Чем ниже база, тем выше динамика. А раз база уже поднимается, то, конечно, рост будет иной. Невозможно, чтобы до бесконечности росло и росло», — поясняет он.

По динамике прироста Крым опережает Краснодарский край. Этому способствовало, что в 2018-м году, например, появился новый аэропорт «Симферополь». Сейчас и поезд пуcтили, добавляет он.

Однако такого роста турпотока, к которому привело появление аэропорта, запуск поезда не даст.

«Если сейчас в Крыму всплеск туризма, связанный еще и с предстоящими новогодними праздниками, то затем будет спад», — считает в свою очередь эксперт по туризму, профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.

На полуострове были практически все граждане Советского Союза, сейчас они повзрослели и вспоминают о своей молодости.

«У многих ностальгия, люди везут своих детей по тем маршрутам, по которым они когда-то ездили», — объясняет эксперт.

В ближайшее время на полуострове будет развиваться направление семейного туризма, считает Дехтярь.

Однако ностальгия не сможет соперничать с уровнем комфорта, который может получить турист в Краснодарском крае. Не говоря уже о турецких курортах.

«В Крыму есть гостиницы, построенные и 20, и 30 лет назад, но они реанимированные, там появилась новая мебель и так далее. А то, что построено сегодня в Сочи, — это новое, свежее. Оно иначе воспринимается туристами», — указывает Дехтярь.

Развитие санаторно-курортной базы в Крыму продолжается, но она нуждается в серьезной реновации, считает она. Чтобы это осуществить, в регион должны прийти инвесторы.