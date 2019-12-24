«Заберу две трубы»: Лукашенко шантажирует Россию «Дружбой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет искать альтернативу российским поставкам энергоресурсов. Например, можно организовать реверсные поставки нефти при помощи российско-белорусского трубопровода «Дружба». Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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«Буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю», — сказал белорусский глава.

Сам Лукашенко предупредил в интервью, что якобы не хочет никакого реверса, однако Россия вынуждает его закупать нефть в других странах, не хочет договариваться о приемлемых ценах на свою нефть. «Я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход — Южный и Северный потоки», — сказал Лукашенко, отметив, что Россия потратила на строительство газовых потоков «десятки миллиардов долларов». И вопреки тому, что обходные пути длиннее, чем через украинскую газотранспортную систему.

«Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу», — добавил белорусский президент.

Минск действительно может использовать в качестве альтернативы реверс нефти через соседние страны. «Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле, с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом (в Белоруссию)», — отметил Лукашенко.

Имеет право прибрать две трубы

Польский город Гданьск является одним из крупных портов на Балтийском море, осуществляющих контейнерные перевозки и перевалку нефти. Порт является частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, который в свою очередь вписан в китайский мегапроект нового Шелкового пути. Мощность нефтяного терминала в Гданьске — 40 млн т нефти в год. Отсюда российская нефть поступает на два НПЗ в Польше — в Плоцке (Orlen) и Гданьске (Lotus), а также еще на два НПЗ в Германии.

Лукашенко неоднократно ранее говорил о диверсификации, а фактически об альтернативных поставках нефти при помощи нефтепровода «Дружба» и транспортного хаба в Гданьске. По Белоруссии проходят три ветки нефтепровода «Дружба», построенного еще в советские времена. В случае, если все же придется прибегнуть к реверсной схеме, сначала Минск заберет одну трубу и будет реверсом поставлять нефть на НПЗ Северный и Южный, а если все пройдет успешно, то позже «заберет» и вторую трубу. Итого две трубы из трех в совместном нефтепроводе «Дружба».

«Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом?» — возмущался в интервью «Эху» Лукашенко.

Лукашенко не просто предупреждал о реверсных поставках нефти с Запада на Восток, но и проводит реорганизацию «Дружбы» под эту идею. «Имеет право, «Дружба» на территории Белоруссии ей и принадлежит», — уточняет Сергей Суверов, старший аналитик «БКС премьер».

Еще 1 октября Лукашенко объединил в единую компанию «Полоцктранснефть Дружба» (северная ветка «Дружбы») на территории Белоруссии с «Гомельтраснснефть Дружба» (южная ветка). «И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (из Польши) к нам», — говорил 26 сентября Лукашенко.

Главный инженер объединенной компании Андрей Вериго уточнил, что технические возможности белорусского участка нефтепровода позволяют прокачать реверсом из Польши на белорусские НПЗ до 12 млн тонн нефти в год. Это примерно половина всех белорусских мощностей по нефтепереработке.

Дружба дружбой, а труба врозь

«Дружба» так устроена, что она может работать в разных направлениях», — сказал Вериго.

«Действительно, технических препятствий для поставок нефти из Польши, в обратном направлении в Белоруссию, нет», — говорит Игорь Юшков, ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности.

Более того, Белоруссия уже опробовала реверсную прокачку нефти с территории Польши и по своей территории в направлении России в ходе ликвидации последствий загрязнения «Дружбы» загрязненной нефтью, поступившей в трубу в апреле этого года. Всего с территории Белоруссии по южной и северной веткам было выдавлено реверсом около 1,3 млн тонн некондиционной нефти.

В настоящее время транзит российской нефти осуществляется в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. Но транзит нефти в направлении стран Балтии больше не идет с 2006 года — по политическим мотивам. Традиционно годовой транзит нефти через Белоруссию составлял около 60 млн тонн. Но в этом году из-за форс-мажора с поставками загрязненной хлоридами нефти транзит снизится до уровня 54 млн тонн.

Минск ищет альтернативу, потому что недоволен давлением со стороны России, требующей усиления интеграции в рамках Союзного государства. Лукашенко увидел в этом попытку Кремля подмять под себя суверенную Белоруссию. Взаимоотношения двух стран обострились после того, как Москва и Минск так и не смогли договориться об углублении интеграции к 20-летнему юбилею создания единого союзного государства России и Белоруссии в декабре. К этому времени удалось согласовать лишь некоторую часть из 31 разработанных «дорожных карт». Проблема поставок в Белоруссию нефти и газа (стоимость газа привязана к стоимости нефти) так и осталась неотрегулированной.

После переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге на прошлой неделе Лукашенко заявил агентству БЕЛТА, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей. В 2020 году Белоруссия купит у России 20-22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти, уточнил Лукашенко. Что касается конкретных цен, то они будут определены в ближайшие дни. «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, — два-три дня», — сказал Лукашенко. Но подтверждения этому пока нет.

До нового года, судя по всему, согласовать транзит углеводородов, объемы и стоимость, не получится, отмечают эксперты. Но Лукашенко заявлял, что готов еще раз встретиться с Путиным в этом году.