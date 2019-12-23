Единая цена за транзит: к чему пришли Москва и Киев

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.

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При этом он опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после Нового года.

«Сегодня на Украине разгорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины [нет], мы не намерены поставлять, будем действовать строго в рамках этого протокола»,

— сказал вице-премьер.

Россия с 2015 года не поставляет Украине газ напрямую, последняя является лишь транзитной страной, через которую газ идет в Европу. Киев вынужден закупать газ по реверсу, приобретая его у европейских трейдеров.

Нынешний договор о транзите газа заканчивается в конце года. Киев выдвинул целый ряд требований, необходимых для заключения нового соглашения. Украина хотела долгосрочный контракт на 10 лет и гарантированную прокачку газа в объеме примерно 90 млрд м. кубов.

Однако Россию устраивал лишь договор на год, поскольку в 2020 году запускаются новые газопроводы. Москва требовала обнулить долги между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в том числе установленные в рамках Стокгольмского арбитража.

Поздно вечером в пятницу, 20 декабря, представитель «Газпрома» сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. Как комментировал присутствовавший на переговорах Дмитрий Козак, срок нового контракта по газу — пять лет.

Отмечалось, что минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 год. В рамках соглашения «Нафтогаз Украины» выступит компанией-организатором транзита российского газа.

Подписание контракта ожидается до Нового года. По словам вице-премьера, Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу: судебных исков и споров больше не будет.

Частью контракта по газу может стать выплата «Газпромом» долга Киеву (около $3 млрд) в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, сообщал источник в российской делегации, ведущей переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.

В Киеве подтверждали договоренность о выплате долга «Газпромом». Об этом заявлял помощник президента Украины Владимира Зеленского.

«В любом случае самый сложный этап в переговорах завершен, стороны определились с дальнейшим сценарием развития событий. Россия пошла на частичные уступки Украине, но и та сторона подписалась под отказом от большего числа претензий к «Газпрому» в европейских судах.

Таким образом, в транзитном споре взаимные уступки стали своеобразной разменной монетой в борьбе за энергетическую безопасность Евросоюза», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Учитывая названные условия прокачки газа, «Газпром», скорее всего, учел в переговорах, что объемы будут снижены за счет ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

На решение газового монополиста, скорее всего, повлияли санкции в отношении «Северного потока — 2», которые приведут к очередным потерям, предполагает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Так, в военном бюджете США предусмотрены ограничения против тех, кто помогает прокладке труб российского газопровода.

Как пояснял 22 декабря посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл, целью введения Вашингтоном санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» является защита европейских стран от монополии России на поставки топлива в Европу.

В результате швейцарская компания Allseas серьезно восприняла угрозы американской стороны, и два ее судна-трубоукладчика приостановили работы по укладке труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2».

Кроме Allseas, под санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.