Лезем в «кубышку»: куда пойдут сверхдоходы от нефти

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря 2019 года составил 7,95 трлн рублей, или $124,001 млрд. Это 7,3% ВВП.

Реклама

В ФНБ поступают конъюнктурные доходы от продажи нефти: согласно бюджетному правилу, в 2019 году это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6.

Власти ранее обещали, что при достижении ФНБ 7% ВВП можно будет распечатать «кубышку». Такая возможность прописана в Бюджетном кодексе. Впрочем, речь шла только о ликвидной части фонда. Это средства ФНБ за вычетом уже осуществленных инвестиций.

Объем ликвидной части «нефтяной кубышки» оказался на конец года чуть меньше — 6,29 трлн рублей, или $98 млрд. Это только 5,8% ВВП. Таким образом, порог в 7% пока что не достигнут. Однако эксперты не сомневаются, что в 2020 году этот показатель будет превышен.

Признают это и чиновники. Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния к концу 2020 года достигнет 8,5% ВВП, говорил журналистам в 2019 году источник в Минфине РФ. Это заставляет правительство задуматься о более высокодоходных инструментах для инвестирования этих средств, отмечал он.

Однако баталии о том, как и, главное, куда вкладывать средства ФНБ и нужно ли это делать, продолжаются уже достаточно давно. И решения до сих пор нет.

Как объяснял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ, в целом есть две позиции.

«Первая — если вкладывать, то вкладывать за рубеж, чтобы не было давления на курс и инфляцию, на ужесточение денежно-кредитной политики. Потому что траты ФНБ — это, по сути, ослабление бюджетного правила. Вторая позиция — нам нужны новые деньги, и если эти деньги государства приведут к тому, что частники вложат на рубль десять рублей частных денег, почему бы и нет. На такого рода проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос у частного бизнеса, мне кажется, мы могли бы пойти при вложении средств ФНБ внутри России», — говорил первый вице-премьер.

При этом, как сообщала в конце прошлого года газета «Ведомости», в соответствии с проектом поправок к Бюджетному кодексу, деньги из ФНБ предлагается вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую). Это предложение лоббировало Минэкономразвития.

Ориентировочная сумма вложения должна была составить до 1 трлн рублей за 2020—2022 годы, затем она может вырасти, писало издание

Впрочем, одобрит ли этот вариант Центробанк, пока непонятно. Представители регулятора ранее говорили о том, что планка в 7% была определена в 2017 году и риски с тех пор изменились, поэтому не нужно тратить все средства выше 7%.

В частности, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инвестирование средств ФНБ свыше 7% может привести «к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности товаров, а также повысить уязвимость экономики России к внешним факторам».

Эксперты предполагают, что в итоге победит подход Минфина и «нефтяную кубышку» все-таки распечатают в 2020 году.

Как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», при решении вопроса, куда тратить средства ФНБ, в первую очередь будут рассматриваться многочисленные инфраструктурные объекты в рамках нацпроектов.

«Это могут быть железные дороги (в частности, высокоскоростная магистраль), аэропорты, ЖД вокзалы, автомобильные дороги и так далее. Также в числе приоритетных проектов представляется здравоохранение (сейчас в этой сфере наблюдается явный кризис), сельское хозяйство и образование», — говорит эксперт.

Если в ближайшие годы потратят около 1 трлн рублей или менее 1% ВВП, то сильного эффекта на экономический рост это, конечно, не окажет, добавляет он.

С точки зрения стратегии стоит учитывать, что делать инвестиции следует так, чтобы минимизировать инфляционные риски, связанные с крупными денежными вливаниями, говорит главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Поэтому, скорее всего, будет рассмотрен сценарий постепенного инвестирования излишка — в течение ближайших трех лет, говорит он.

«С учетом ожидаемого сохранения низкого инфляционного давления в 2020 году в краткосрочной перспективе хорошо продуманные «финансовые инъекции» будут полезны для стимулирования экономической активности. По оценкам с учетом поступательного инвестирования излишка ФНБ в экономику, в объемах не несущих угрозу макроэкономической стабильности, можно обеспечить дополнительно до 0,3 п.п. роста реального ВВП в 2020 году», — резюмирует Денис Попов.

То есть, эти меры будут стимулировать рост экономики, но не дадут ей вырасти быстрее мировых темпов, как рассчитывают чиновники. Никаких прорывов от России никто в ближайшее время не ждет.

Прогноз роста ВВП нашей страны на 2020 год от Всемирного банка и МВФ — всего 1,7%. Отечественные эксперты также не верят, то ВВП увеличится более чем на 2%.